توكن فلو يقفز بنسبة ٥٠٪ وسط النشوة باعتماد إنستغرام

تام شمس - الجمعة 5 أغسطس 2022 12:48 صباحاً - سجل فلو (FLOW) أفضل أداء يومي له يوم ٤ أغسطس بعد أن أصبح أحدث بلوكتشين لدعم ميزات التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) في إنستغرام.

اندفاع فلو بفضل اعتماد إنستغرام

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، يوم ٤ أغسطس أن إنستغرام قد وسع دعم التوكنات غير القابلة للاستبدال ليشمل ١٠٠ دولة أخرى في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والأمريكتين. نتيجة لذلك، يمكن لعدد أكبر من المستخدمين نشر مقتنيات رقمية مسكوكة على فلو بلوكتشين على إنستغرام.

وقد ساعد التكامل رفيع المستوى FLOW على الارتفاع بنسبة ٥٤ ٪ للوصول إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٢,٨٣ دولار للتوكن. ومن المثير للاهتمام أن الاتجاه الصعودي الهائل للتوكن قد صاحبه ارتفاعًا مفاجئًا في أحجام التداول اليومية، مما يؤكد بعض الثقل وراء الاتجاه الصعودي.

مخطط السعر اليومي لزوج FLOW مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

مثل أي أصل بلوكتشين أصلي، ترتبط الصعود والهبوط في طلب FLOW بتبني السلسلة الأم. وبشكل عام، يعمل FLOW كعملة قانونية داخل نظام فلو لإثبات الحصة للأغراض التالية:

الرهن

مكافآت الرهن

رسوم التحويل

ودائع تخزين الحساب

ضمانات لمنتجات العملة المستقرة والتمويل اللامركزي

المشاركة في حوكمة البروتوكول وتطوير النظام الإيكولوجي

وهذا ما يفسر الاستجابة الصاعدة للتوكن لاعتماد إنستغرام.

٣٠٪ مكاسب أخرى في المستقبل؟

من منظور فني، يتطلع FLOW إلى ارتفاع آخر بنسبة ٣٠٪ من مستويات أسعاره الحالية.

ويبدو أن اتجاهات الأسعار الأخيرة لـ FLOW قد رسمت نمطًا صعوديًا يسمى "قاع الارتداد والانطلاق الانعكاسي (BARR)" على المخطط البياني اليومي. والآن، دخل التوكن في مرحلة الاختراق مع هدفه الصعودي بالقرب من المستوى الذي بدأ فيه تشكيل قاع BARR عند ٣,٢٠ دولارات تقريبًا.

مخطط السعر اليومي لزوج FLOW مقابل الدولار يتميز بإعداد BARR. المصدر: تريدينغ فيو

وفقًا للمحلل المخضرم توك بولكاوسكي، فإن أنماط BARR "ذات أداء جيد بشكل مدهش"، مع فرصة بنسبة ٧٦٪ لتحقيق هدف الربح. وهذا يرفع من احتمالية ارتفاع التدفق بنسبة ٣٠٪ أخرى إلى ٣,٢٠ دولارات، مدعومًا بشكل أكبر بالأساسيات القوية.

على الجانب الآخر، دفع الاتجاه الصعودي الأخير لـ FLOW مؤشر القوة النسبية اليومي (RSI) فوق ٧٠، أو منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى زيادة مخاطر البيع.

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