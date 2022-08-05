باينانس وماستركارد ستطلقان بطاقات عملات مشفرة مدفوعة مسبقًا في الأرجنتين

تام شمس - الجمعة 5 أغسطس 2022 12:48 صباحاً - أبرمت منصة تداول العملات المشفرة الرئيسية باينانس شراكة مع ماستركارد لإطلاق بطاقة مسبقة الدفع لسكان الأرجنتين.

ففي إعلان يوم الخميس، قالت باينانس إن البطاقة ستسمح لعملائها في الأرجنتين باستخدام بيتكوين (BTC) وبي إن بي والعملات المشفرة الأخرى لإجراء عمليات الشراء وكذلك عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي في أي مكان يتم فيه قبول ماستركارد - أي ما يقرب من ٩٠ مليون تاجر على مستوى العالم وعبر الإنترنت. كما يمكن لحاملي البطاقات الأرجنتينية أيضًا كسب ما يصل إلى ٨٪ من العملات المشفرة من مشتريات معينة.

ووفقًا لباينانس، كان تقديم البطاقة - المتوقع أن تكون متاحة على نطاق واسع في الأسابيع المقبلة - جزءًا من جهود الشركة لتعزيز التبني العالمي للعملات المشفرة. وسيكون سكان الأرجنتين هم أول من يحصل على البطاقات في المنطقة، لكن بورصة العملات المشفرة أعلنت عن مبادرة مماثلة لمستخدمي باينانس في أوكرانيا في أبريل وللمنطقة الاقتصادية الأوروبية في عام ٢٠٢٠.

وقد أوضح ماكسيميليانو هينز، المدير العام لشركة باينانس في أمريكا اللاتينية، أن "المدفوعات هي واحدة من أولى حالات الاستخدام الأكثر وضوحًا للعملات المشفرة، ومع ذلك فإن التبني لديه مجال كبير للنمو". "باستخدام بطاقة باينانس، يستمر التجار في تلقي ويدفع المستخدمون بالعملة المشفرة التي يختارونها".

تتطلب البطاقة أن يكون لدى الأرجنتينيين بطاقة هوية وطنية سارية أو documento nacional de identidad. وتوجد متطلبات مماثلة بالفعل لبطاقات الائتمان الصادرة عن بورصات العملات المشفرة المحلية. في عام ٢٠٢١، أطلقت ليمون كارد بطاقة فيزا تقدم ٢٪ من بيتكوين للمستخدمين الأرجنتينيين بينما اشترك كل من بونبيت وبيلو مع ماستركارد لإصدار بطاقة مدفوعة مسبقًا وبطاقة مكافآت عملات مشفرة، على التوالي.