حل الطبقة ٢ لإيثريوم "أوبتيميزم" يرتفع بنسبة ٣٠٠٪ خلال شهر - فهل ستستمر مكاسب سعر OP؟

تام شمس - الخميس 4 أغسطس 2022 08:45 مساءً - ارتفع سعر أوبتيميزم (OP) منذ بداية يوليو بسبب قربها من إيثريوم.

والجدير بالذكر أن سعر OP ارتفع بنسبة ٣٠٠٪ تقريبًا في أكثر من شهر ليصل إلى ٢,٣١ دولار، وهو ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق، يوم ٤ أغسطس. تلقى التوكن إشاراته الصعودية بشكل أساسي من النشوة المحيطة بانتقال إيثيريوم المحتمل إلى إثبات الحصة في سبتمبر عبر ترقية تسمى "ميرج".

مخطط سعر زوج OP مقابل الدولار على مدى أربع ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

يعالج حل الطبقة الثانية مجموعة من عمليات التحقق من معاملات إيثريوم خارج السلسلة لتعزيز قابلية التوسع في السلسلة الرئيسية.

ويمكن أن يستفيد أوبتيميزم من ترقية ميرج بسبب "خارطة الطريق" الخاصة بإيثريوم، والتي تحول سلسلتها الرئيسية إلى طبقة تسوية وتوافر للبيانات وتضع قابلية التوسع في أيدي مشروعات الطبقة ٢ عبر "danksharding".

وقد أشار آلي زاك، الباحث في مساري، إلى أنه "في الوقت الحالي، يمكن أن يصل معدل نقل المعاملات الحالي لإيثريوم فقط من ١٥-٤٥ معاملة في الثانية إلى ١٠٠٠-٤٠٠٠ معاملة في الثانية"، مضيفًا:

"لقد أدى إدخال الأجزاء إلى توسيع سعة تخزين البيانات للتجميعات لزيادة هذه الإنتاجية إلى ١٠٠٠٠٠ معاملة في الثانية."

وهذا يفسر سبب استجابة OP وتوكنات الطبقة ٢ الأخرى بشكل إيجابي لإعلان ميرج في ١٥ يوليو.

توكنات الطبقة ٢ لإيثريوم وأدائها على أطر زمنية مختلفة. المصدر: مساري

​​سعر OP قد ينخفض بنسبة ٣٠٪ في أغسطس

على الرغم من الأساسيات القوية، تشير المقاييس الفنية لـ OP إلى أن ارتفاعه قد يُستنفد في الأسابيع المقبلة.فعلى المخطط البياني عل مدى أربع ساعات، يتزامن ارتفاع سعر OP مع انخفاض مؤشر القوة النسبية (RSI)، مما يشير إلى "تباعد هبوطي". في غضون ذلك، واجهت محاولة الاختراق فوق مستوى ٢ دولار رفضًا قويًا مرتين منذ ٢٩ يوليو، بما في ذلك انخفاضه بنسبة ١٥٪ بعد أن بلغ ذروته محليًا عند ٢,٣١ دولار يوم ٤ أغسطس.

مخطط سعر OP مقابل الدولار على مدار ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

لذلك، قد يؤدي التصحيح الممتد إلى اختبار OP لمتوسطه المتحرك الأسي على مدى ٥٠ يومًا-٤ ساعات (الموجة الحمراء) بالقرب من ١,٥٤ دولار كهدف هبوط مؤقت. وقد حد هذا المستوى المتعرج من محاولة الجانب السلبي لـ OP في ٢ أغسطس.

علاوة على ذلك، فإن الاختراق دون المتوسط ​​المتحرك لـ٥٠-٤ ساعات قد يدفع OP إلى ١,٣٦ دولار، بانخفاض ٣٠٪ عن سعر ٤ أغسطس. ومن المثير للاهتمام أن مستوى ١,٣٦ دولار كان بمثابة دعم في أغسطس ويتزامن مع دعم خط الاتجاه الصعودي متعدد الأشهر.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.