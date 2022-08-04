كوينتيليغراف يتوسع إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع امتياز جديد

تام شمس - الخميس 4 أغسطس 2022 08:45 مساءً - يعمل كوينتيليغراف، وهو الموقع الإعلامي الأول الذي يركز على بلوكتشين والعملات المشفرة، على توسيع وجوده في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) بمساعدة مالك الامتياز الجديد، لونا ميديا كوربوريشن.

وهي مجموعة إعلامية قابضة تهدف إلى الترويج لصناعة ويب ٣ من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع والاستثمارات غير ذات الصلة يقع مقرها في دبي. سيكون الامتياز الجديد حيويًا في زيادة تعرض مشاريع وأنشطة بلوكتشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جمهور عالمي، وفقًا لإعلان يوم الثلاثاء.

تأسس كوينتيليغراف في عام ٢٠١٣، وكانت في طليعة أخبار بلوكتشين وويب ٣، حيث يغطي أخبار العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs) ومجال الميتافيرس والتمويل اللامركزي (DeFi) وغيرها من التقنيات المالية الناشئة.

ويشرف إلايجا ليب، نائب رئيس العمليات العالمية في كوينتيليغراف، على ١٠ إصدارات محلية من الموقع بالإضافة إلى الإصدار الأساسي باللغة الإنجليزية، بما في ذلك الفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والتركية والصينية والكورية والبرتغالية والعربية. حيث قال ليب إنه "يتطلع إلى تأمين مكانتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الواعدة جدًا مع شريكنا الجديد."

وتعليقًا على التطور الجديد، صرحت رئيسة تحرير كوينتيليغراف كريستينا لوكريزيا كورنير:

"تزدهر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمشاريع المبتكرة، بما في ذلك بلوكتشين والعملات المشفرة، وهي فرصة رائعة لنا لتنمية قرائنا من خلال المحتوى الأصلي المنتج باللغة العربية من داخل أحد المراكز الحديثة الأكثر نشاطًا في مجتمع التكنولوجيا المالية، دبي."

سيوفر كوينتيليغراف الشرق الأوسط تغطية إخبارية باللغة العربية لأهم الأخبار والتقدم التكنولوجي في كل بلد في المنطقة. وسيكون للنشر تأثير كبير على السوق الذي ينمو بسرعة. لمتابعة آخر الأخبار من كوينتيليغراف الشرق الأوسط، تفضل بزيارة ar.cointelegraph.com.

كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مركزًا للنشاط في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين في السنوات الأخيرة. وتقود دولة الإمارات العربية المتحدة زمام المبادرة بجهودها التنظيمية وهي موطن لعدد من العلامات التجارية الرئيسية لبلوكتشين والعملات المشفرة.

في عام ٢٠٢١، كان المغرب هو سوق بيتكوين (BTC) الأكثر شعبية في شمال إفريقيا - على الرغم من حقيقة أنه غير قانوني في البلاد. ووفقًا لما أورده كوينتيليغراف، فإن "مملكة الغرب"، كما هو معروف محليًا، كانت رائدة شمال إفريقيا الجامحة في تداول بيتكوين في عام ٢٠٢١، حيث تفوقت عليها المملكة العربية السعودية بصعوبة عند النظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها.