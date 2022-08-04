البنوك البرتغالية تغلق حسابات العملات المشفرة بسبب مخاوف تتعلق بإدارة المخاطر

تام شمس - الخميس 4 أغسطس 2022 08:45 مساءً - أفادت التقارير أن العديد من البنوك الكبيرة في البرتغال بدأت في إغلاق حسابات بورصات العملات المشفرة بسبب مخاوف "إدارة المخاطر"، مما يشير إلى حدوث تحول في مركز البرتغال المؤيد للعملات المشفرة. ويبدو أن البنك المركزي في البلاد أعطى المؤسسات المالية الضوء الأخضر لاتخاذ الإجراءات.

حيث أغلق العديد من البنوك البرتغالية الكبرى مؤخرًا حسابات كريبتولوجيا، وهي أول بورصة عملات مشفرة في البلاد تحصل على ترخيص للعمل. ووفقًا لتقرير بلومبرغ، شهدت أربع بورصات عملات مشفرة محلية على الأقل إغلاق حساباتها من قبل بانكو كومرشال بورتغيز (BCP) وسانتندير بنك وكايكسا غيرال دي ديبوزيتوس وبي آي جي وأبانكا.

جميع البورصات مرخصة من قبل بنك البرتغال، الذي ينظم منصات تداول العملات المشفرة المحلية. وقد تم تحديد ثلاثة من البورصات على أنها كريبتولوجا ومايند ذا كوين ولوسو ديجيتال أسيتس، بينما طالب ثالث بعدم نشر أسمائهم من خلال منصات الوسائط. حيث نُقل عن رئيس بنك البرتغال، ماريو سينتينو، قوله إن البنوك تتمتع بحرية كاملة في فعل أي شيء تريده، لكنه وعد بمراقبة الوضع عن كثب.

وتشمل رقابة بنك البرتغال على البورصات ضمان مكافحة المنصات لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على منع الاحتيال. حيث قال BCP لبلومبرغ إن واجبه الأساسي هو إبلاغ السلطات المختصة إذا اكتشف "معاملات مشبوهة"، والتي قد تؤدي إلى إنهاء العلاقات المصرفية مع بعض الشركات.

يُنظر إلى إغلاق هذه الحسابات على أنه ضربة لنهج البرتغال الصديق للعملات المشفرة، حيث رفضت السلطات سابقًا اقتراحين ضريبيين كان من الممكن تطبيقهما على المستثمرين الذين يجنون الأموال من العملات المشفرة. ومع ذلك، أبدت الحكومة والقطاع المالي مؤخرًا اهتمامًا متزايدًا بتنظيم العملات المشفرة بما يتماشى مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.