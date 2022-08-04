كوين بيز تتعاون مع بلاك روك لإنشاء نقاط وصول جديدة للاستثمار المؤسسي في العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 4 أغسطس 2022 08:45 مساءً - وفقًا لمنشور مدونة جديد نُشر يوم الخميس، قالت بورصة كوين بيز للعملات المشفرة إنها تتعاون مع بلاك روك، وهي أكبر شركات إدارة الأصول المالية في العالم، لتزويد عملائها بإمكانية الوصول المباشر بالعملات المشفرة، بدءًا من بيتكوين (BTC). وسيتلقى مستخدمو منصة إدارة الاستثمار المؤسسي الخاصة ببلاك روك "علاء الدين" تداول العملات المشفرة والحفظ والوساطة الرئيسية، إلى جانب قدرات إعداد التقارير إذا اختاروا أيضًا الاشتراك في كوين بيز برايم.

وهو حل تجاري مؤسسي يوفر خدمات التداول والوصاية والتمويل الأساسي والتخزين والبيانات وإعداد التقارير على أكثر من ٣٠٠ أصل رقمي. والخدمة مصممة لكيانات مثل صناديق التحوط ومخصصي الأصول والمؤسسات المالية وخزائن الشركات. أكثر من ١٣٠٠٠ عميل يستخدمون كوين بيز برايم.

وفيما يتعلق بالتطوير، علّق جوزيف شالوم، الرئيس العالمي لشراكات النظام البيئي الإستراتيجي في شركة بلاك روك، قائلًا:

"سيسمح هذا الاتصال مع منصة علاء الدين للعملاء بإدارة تعرضهم لبيتكوين مباشرة في إدارة محافظهم الحالية وتدفقات عمل التداول لعرض المجموعة الكاملة للمخاطر عبر فئات الأصول."

كما يمكن للمستثمرين المؤسسيين الوصول إلى كوين بيز برايم مباشرة عبر واجهة مستخدم أو كمنصة متكاملة عبر واجهات برمجة التطبيقات لتقديم المنتجات ذات الصلة بالعملات المشفرة مثل الصناديق المتداولة في البورصة أو حلول الحفظ أو خدمات الوساطة. تخضع شركة كوين بيز كاستدي ترست، وهي شركة حفظ كوين بيز برايم، للتنظيم من قبل إدارة الخدمات المالية في نيويورك.