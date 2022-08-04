اليابان قد تشهد ضريبة مخفّضة بنسبة ٢٠٪ على أرباح العملات المشفرة من خلال اقتراح جديد

تام شمس - الخميس 4 أغسطس 2022 05:41 مساءً - أصدرت رابطة الأعمال التجارية للعملات المشفرة اليابانية (JCBA) ورابطة بورصات العملات الافتراضية اليابانية (JVCEA)، وهما مجموعتان بارزتان للدفاع عن العملات المشفرة في اليابان، طلب إصلاح ضريبي يدعو إلى خفض الضرائب للمستثمرين الأفراد على أرباح العملات المشفرة.

تناول طلب الإصلاح الضريبي للعام المالي ٢٠٢٣ القضايا الرئيسية التي تعتقد مجموعات المناصرة أنها تمثل عائقًا أمام تبني العملات المشفرة في الدولة. وركز الاقتراح على الحاجة إلى تحسين بيئة الإقرارات الضريبية الفردية، وأهمية الأصول المشفرة في استراتيجية ويب ٣ اليابانية، والمقارنة مع أنظمة ضريبة الأصول المشفرة في الخارج.

يدعو الاقتراح إلى فرض ضريبة منفصلة بنسبة ٢٠٪ على مستثمري العملات المشفرة الأفراد مع أحكام لترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات من العام التالي. يدعو الاقتراح أيضًا إلى تطبيق نفس الهيكل الضريبي في سوق مشتقات العملات المشفرة.

إن الضريبة المنفصلة بنسبة ٢٠٪ على أرباح العملات المشفرة مع الإعفاء من المكاسب غير المحققة ستكون بمثابة ارتياح كبير لمستثمري العملات المشفرة في اليابان الذين يواجهون حاليًا ضرائب تصل إلى ٥٥٪ على استثماراتهم في العملات المشفرة.

يأتي اقتراح الإصلاح الضريبي بعد أسبوع فقط من إعلان كوينتيليغراف عن مذكرة داخلية لإصلاحات ضرائب العملات المشفرة المقرر تقديمها إلى وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA).