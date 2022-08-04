هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تحذر الجمهور من الاستثمار في باينانس

تام شمس - الخميس 4 أغسطس 2022 02:45 مساءً - حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية الجمهور من الاستثمار في بورصة العملات المشفرة باينانس ردًا على محاولات مركز أبحاث السياسة إنفراواتش الفلبين لدفع هيئة الأوراق المالية والبورصات لاتخاذ إجراءات ضد البورصة.

ففي رسالة أرسلها مدير هيئة الأوراق المالية والبورصات أوليفر ليوناردو، تم نصح الجمهور بالامتناع عن الاستثمار في البورصة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن باينانس ليست شركة مسجلة بناءً على التقييم الأولي. حيث كتب ليوناردو:

"لا تمتلك باينانس السلطة و/أو الترخيص اللازمين لطلب الاستثمارات حيث يمكن للشركات المسجلة فقط التقدم للحصول على التراخيص اللازمة وإصدارها لطلب الاستثمارات."

وقد أبرزت الرسالة أن باينانس تنتهك قوانين مثل قانون تنظيم الأوراق المالية وقانون الشركات المنقح الذي تفرضه هيئة الأوراق المالية والبورصات. لهذا السبب، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أنه إذا كان هناك أي ضحايا، فإنها تشجعهم على التقدم وتقديم شكاواهم ضد البورصة.

وقد علق منسق إنفراواتش الفلبين، تيري ريدون، على المشكلة بأن هذا يوضح موقف الحكومة من عمليات منصة العملات المشفرة. حيث قال: "يوفر هذا التقرير الاستشاري حماية فورية لمستخدمي باينانس الذين ربما فقدوا أموالهم في الاستثمار في منصة غير مرخصة".

وفي بيان، أخبرت باينانس كوينتيليغراف أنهم كانوا على دراية بالرسالة التي أرسلتها هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إنفراواتش بي إتش وأنهم يتوافقون مع مهمة الهيئة لحماية المستخدمين. ووفقًا لمتحدث باسم البورصة، فإنهم منفتحون على الحوار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. حيث أوضح أن باينانس تؤمن بتطوير الأطر التنظيمية التي تتطور مع الابتكار. وصرحت باينانس: