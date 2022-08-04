سستاربكس تُعلن عن برنامج مكافآت ويب ٣ لجذب عملاء جدد

تام شمس - الخميس 4 أغسطس 2022 02:45 مساءً - تتطلع شركة ستاربكس العملاقة صاحبة امتياز متاجر القهوة العالمية إلى إطلاق برنامج مكافآت ويب ٣ جديد لجذب العملاء والاحتفاظ بهم، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي المؤقت هوارد شولتز.

ففي حديثه خلال مكالمة أرباح الشركة للربع الثالث من العام المالي يوم الثلاثاء، أشار شولتز إلى أن ستاربكس ستكشف قريبًا عن "مبادرة رقمية" جديدة للويب ٣ ستتوسع في برنامج الولاء للشركة:

"ستسمح لنا هذه المبادرة الرقمية الجديدة المدعومة بالويب ٣ بالبناء على نموذج المشاركة الحالي لمكافآت ستاربكس من خلال نهجها القوي للإنفاق لكسب النجوم مع تقديم طرق جديدة لإشراك العملاء عاطفيًا."

لم يعلن الرئيس التنفيذي عن آرائه، لكنه ذكر بإيجاز خلال المكالمة أن الشركة تبحث في "دمج نظام مكافآت ستاربكس الرقمي الخاص بنا مع المقتنيات الرقمية التي تحمل علامة ستاربكس كمكافأة وعنصر بناء مجتمع". من المقرر أن يتم الكشف الكامل خلال يوم المستثمر في ستاربكس يوم ١٣ سبتمبر.

حيث قال: "سيؤدي ذلك إلى إنشاء مجموعة جديدة تمامًا من تأثيرات الشبكة الرقمية التي ستجذب عملاء جدد وستكون تراكمية للعملاء الحاليين في متاجر البيع بالتجزئة الأساسية لدينا".

أفادت التقارير أن النتائج الفصلية للشركة فاقت تقديرات المحللين، حيث ارتفعت الإيرادات العالمية بنسبة ٩٪ على أساس ربع سنوي إلى رقم قياسي بلغ ٨,٢ مليارات دولار."

خلال المكالمة، قال شولتز أيضًا أن خطوة ويب ٣ هي جزء من دفعة لجذب والاحتفاظ بالجانب الأصغر من قاعدة عملاء ستاربكس.

حيث قال: "لا نريد أن نكون في شركة تتقادم فيها قاعدة عملائنا مع امتلاك وضع أقل صلة بالشباب"، مضيفًا أن الشركة "لم تكن أبدًا، في تاريخنا، أكثر صلة مما نحن عليه الآن اليوم بالجيل زد."

أعلنت شركة ستاربكس في البداية عن خططها للقفز على عربة التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) في أبريل، حيث أشار شولتز إلى أنه "في وقتٍ ما قبل نهاية العام التقويمي، سنكون في مجال عمل التوكنات غير القابلة للاستبدال.