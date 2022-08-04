بعد أربع سنوات، اليابان تعيد أول جهاز صراف آلي للعملات الرقمية

تام شمس - الخميس 4 أغسطس 2022 12:52 مساءً - عادت أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة - أو BTMs وفقًا للمصطلحات المحلية - إلى اليابان بعد توقف طويل دام أربع سنوات.

حيث أعلنت بورصة العملات المشفرة المحلية جايا كو ليميتد يوم الثلاثاء أنها ستطرح قريبًا BTMs التي تدعم بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وبيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC).

على الرغم من ظهور أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين لأول مرة في طوكيو في وقت مبكر من عام ٢٠١٤، لم تشهد الدولة أي أجهزة صراف آلي نشطة للأصول الرقمية منذ شتاء عام ٢٠١٨، والذي شهد اختراق بورصة كوين تشك المحلية وسرقة ٥٣٠ مليون دولار، مما أدى إلى ركود القطاع المحلي وتوتره وضعف الاهتمام بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

في البداية، سيتم تثبيت BTMs في مواقع عبر طوكيو وأوساكا، لكن الشركة وضعت خططًا لإنشاء ٥٠ جهاز BTMs في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الـ ١٢ المقبلة. حيث قالت الشركة إنها تأمل في زيادة القاعدة المثبتة إلى ١٣٠ BTMs في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

ستسمح BTMs للمستخدمين بسحب ما لا يزيد عن ٧٤٧ دولارًا، أو ١٠٠٠٠٠ ين ياباني، لكل معاملة، بحد أقصى للسحب يبلغ ٢٢٤٣ دولارًا، أو ٣٠٠٠٠٠ ين، يوميًا. تعتبر عمليات السحب المحدودة هي جزء من تدابير الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML).

BTM: جايا كو ليميتد

وفقًا لتقرير يوم الأربعاء من منفذ الإعلام المحلي مينيشي شيمبون، فإن الانتقال من جايا سيكون أول مرة تقوم فيها شركة عملات مشفرة مسجلة محليًا بتثبيت أجهزة الصراف الآلي المشفرة في اليابان.

لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، يحتاج المستخدمون إلى التسجيل لدى الشركة للحصول على بطاقة خاصة تمنحهم حق الوصول للقيام بذلك. وبمجرد الموافقة، يمكن للمستخدمين إرسال أصول العملات المشفرة إلى BTM عبر الهاتف الذكي ثم سحب المبلغ النقدي بالين.

وأشار المنشور الصادر باللغة اليابانية إلى أن BTMs ستساعد في تسريع عملية السحب الحالية في الدولة، والتي غالبًا ما تستغرق بضعة أيام لتحويل الأموال من البورصة إلى حساب بنكي محلي.