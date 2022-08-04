المخترقون قد يكونوا مسؤولين عن اختفاء ٤,٨ ملايين دولار من بورصة العملات المشفرة زي بي دوت كوم

تام شمس - الخميس 4 أغسطس 2022 02:46 صباحاً - أفادت شركة تحقيقات بلوكتشين "بيكشيلد" أن ما يقرب من ٤,٨ ملايين دولار من العملات المشفرة تم نقلها من زي بي دوت كوم وسط علان البورصة عن تعليق عمليات السحب.

ففي تغريدة يوم الأربعاء، تكهنت بيكشيلد أن المتسللين قد يكونون مسؤولين عن نقل ٢١ نوعًا من التوكنات من البورصة بدءًا من يوم الاثنين، بما في ذلك تيثر (USDT) وشيبا إينو (SHIB) وتيسرا (TSR). ووفقًا لشركة تحقيقات بلوكتشين، بلغ إجمالي الأموال حوالي ٤,٨ ملايين دولار في وقت كتابة هذه السطور.

جاء الاختراق المشتبه به في أعقاب إعلان زي بي دوت كوم عن تعليق عمليات الإيداع والسحب يوم الثلاثاء ردًا على "الفشل المفاجئ لبعض التطبيقات الأساسية". وقد حذرت البورصة المستخدمين من "إيداع أي عملة رقمية قبل استعادة الخدمات".

تأثر العديد من مستخدمي العملات المشفرة ببعض عمليات الاختراق الأخيرة التي تقدر بملايين الدولارات. ففي يونيو، أدت إحدى عمليات الاستغلال إلى إزالة ١٠٠ مليون دولار من هورايزون بريدج، وهو جسر عبر سلسلة سهّل عمليات نقل التوكنات بين بلوكتشين هارموني والشبكات الأخرى. وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، استنزف المتسللون ما قيمته ٢٠٠ مليون دولار من العملات المشفرة من جسر نوماد للتوكنات.

كما أفاد مستخدمو مجتمع العملات المشفرة على تويتر أيضًا يوم الأربعاء أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى أموالهم باستخدام استغلال استهدف محافظ سولانا (SOL). ولا يزال الوضع مستمرًا في وقت كتابة المقالة، لكن حساب سولانا ستيتوس على تويتر أفاد أن ٧٧٦٧ محفظة عبر ملحقات الهاتف المحمول والمتصفح قد تأثرت اعتبارًا من الساعة ٥:٠٠ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق.

حيث قال سولانا ستيتوس: "لا يبدو أن هذا خطأ في التعليمات البرمجية الأساسية لسولانا، ولكن في البرامج المستخدمة من قبل العديد من محافظ البرامج الشائعة بين مستخدمي الشبكة".

تأسست زي بي دوت كوم، التي تدعي أنها "أكثر بورصة الأصول الرقمية أمانًا في العالم"، في عام ٢٠١٣ تحت اسم CHBTC.com، وفقًا لموقعها على الإنترنت. وكانت الشركة، التي كان مقرها السابق في الصين، قد علقت عملياتها في البلاد في سبتمبر ٢٠١٧ بعد حظر بورصات العملات المشفرة من قبل الجهات التنظيمية المحلية.