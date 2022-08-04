إنتاجية تعدين بيتكوين لشركة ريوت بلوكتشين تنخفض بنسبة ٢٨٪ على أساس سنوي وسط حرارة قياسية في تكساس

تام شمس - الخميس 4 أغسطس 2022 02:46 صباحاً - أفادت شركة تعدين العملات المشفرة ريوت بلوكتشين بأنها أنتجت عددًا أقل من عملات بلوكتشين (BTC) في يوليو ٢٠٢٢ مقارنةً بإنتاجها في يوليو ٢٠٢١ بعد تقليص العمليات في منشأتها في تكساس.

ففي إعلان يوم الأربعاء، قالت شركة ريوت أن أجهزة التعدين قد أنتجت ٣١٨ عملة بيتكوين في يوليو، أي أقل بنسبة ٢٨٪ من ٤٤٣ بيتكوين التي أبلغت الشركة عن إنتاجها في يوليو ٢٠٢١. ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة ريوت، جيسون ليه، قلصت الشركة عملياتها بمقدار ١١٧١٧ ميغاواط/ساعة في يوليو استجابةً للطلب المتزايد على شبكة الطاقة في تكساس. حيث شهدت أجزاء كثيرة من الولاية عدة أيام مع درجات حرارة تزيد عن ١٠٠ درجة فهرنهايت، مما تطلب طاقة إضافية لمكيفات الهواء.

وقد أوضح ليه أنه "نظرًا لأن الطلب على الطاقة في [مجلس موثوقية الكهرباء في تكساس، أو ERCOT] وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهر الماضي، فقد قلصت الشركة طواعيةً استهلاكها للطاقة من أجل ضمان توفر المزيد من الطاقة في تكساس".

ووفقًا لليه، في حين أن شركة التعدين أنتجت ١٢٥ بيتكوين أقل من ذلك في يوليو ٢٠٢١ - بقيمة ٢,٩ مليون دولار تقريبًا في وقت كتابة المقالة - فإن تقليص عملياتها وإرسال الطاقة مرة أخرى إلى شبكة تكساس قد قدم لشركة ريوت مبلغًا إضافيًا قدره ٩,٥ ملايين دولار في شكل ائتمانات وغيرها من المزايا. كما ذكرت شركة ريوت أيضًا أنها باعت ٢٧٥ بيتكوين في يوليو، محققةً أرباحًا صافية تقرب من ٥,٦ ملايين دولار. واعتبارًا من يوم الأحد، امتلكت الشركة ٦٦٩٦ عملة بيتكوين تم تعدينها ذاتيًا.