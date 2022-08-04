بنك بلدية صيني يصدر أول قرض رقمي على الإطلاق باليوان باستخدام الملكية الفكرية كضمان

تام شمس - الخميس 4 أغسطس 2022 12:48 صباحاً - وفقًا لما أوردته وكالة الأخبار المحلية سوهو، يوم الأربعاء، أعلن بنك التجارة الزراعي في تشانغ جياغانج، الواقع في مقاطعة سوتشو الصينية، أنه أصدر قرضًا بقيمة ٥٠٠ ألف يوان رقمي (e-CNY) تدعمه الملكية الفكرية كضمان. تم إصدار القرض من خلال موافقة بالإجماع من قبل الجهة التنظيمية لأسواق المستهلكين في المدينة، والجهة التنظيمية للأسواق المالية ومسؤولي البلدية.

لم يذكر اسم المتلقي للقرض في التقرير، لكنه كيان يقوم بتصنيع معدات حماية البيئة لمصانع الصلب في مقاطعة سوتشو. وحسبما أخبر الكيان، نظرًا للارتفاع الطفيف في عدد فواتير العملاء، فقد قرر تجربة طريقة الاقتراض الجديدة، حيث تم تحرير القرض مباشرة في محفظته الرقمية لليوان الرقمي. في غضون ذلك، قال بنك التجارة الزراعي في تشانغ جياغانج إن هذه تجربة أخرى في البرنامج التجريبي لليوان الرقمي للبلاد.

قبل يومين، قال بنك الشعب الصيني إنه يريد زيادة عدد مواقع اختبار e-CNY، الموجودة حاليًا في ١٥ مقاطعة. وفي آخر تحديث للبيانات في ٣١ مايو، سجل البنك المركزي ٢٦٤ مليون معاملة لليوان الرقمي e-CNY بلغ مجموعها ٨٣ مليار يوان (١٢,٢٩ مليار دولار) منذ البداية. كما أن أكثر من ٤,٥٦٧ ملايين محطة تجارية في جميع أنحاء الصين تقبل e-CNY كوسيلة للدفع.

بالإضافة إلى ذلك، تستكشف ٦٤ شركة بقيمة سوقية إجمالية تبلغ ٥٦٠ مليار يوان صيني (٨٢,٩ مليار دولار) مدرجة في بورصتي شانغهاي وشنتزن للأوراق المالية تقنية بلوكتشين.