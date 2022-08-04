أبرشية الروم الكاثوليك في واشنطن العاصمة تقبل تبرعات العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 4 أغسطس 2022 12:48 صباحاً - ستبدأ أبرشية الروم الكاثوليك في واشنطن العاصمة في قبول التبرعات بالعملاات المشفرة كجزء من محاولة لتنمية خدمات الكنيسة.

ففي إعلان يوم الثلاثاء، قالت منصة العملات المشفرة إنغيفن إنها ستسهل التبرعات لأبرشية الروم الكاثوليك في واشنطن العاصمة لجهود جمع التبرعات ولزيادة "مبادرات الإشراف الرقمي" للكنيسة. ووفقًا لموقع الويب الخاص بالأبرشية، سيتم استخدام الأموال لدعم أبرشيات منطقة ١٣٩ في العاصمة بشكل مباشر بالإضافة إلى البرامج المحلية، بما في ذلك توفير الطعام للمحتاجين.

حيث قال جوزيف جيلمر، المدير التنفيذي لتطوير الأبرشية: "تسعى أبرشية الروم الكاثوليك في واشنطن إلى الاستفادة من التكنولوجيا لإشراك أبناء الرعية بطرق جديدة ومثيرة، مما يسهل على المؤمنين أداء مهمة الكنيسة".

تضمنت صفحة إنغيفن للأبرشية خيار إرسال التبرعات بشكل مجهول في العديد من العملات المشفرة، من بيتكوين (BTC) إلى ZRX من زيرو إكس. ووفقًا للمنصة، تتلقى الأموال المخصصة للأبرشيات الفردية ١٠٠٪ من صافي عائدات التبرعات.

أفاد كوينتيليغراف في نوفمبر أن إنغيفن سهّلت تبرعات العملات المشفرة لأكثر من ٤٠٠ منظمة دينية، بما في ذلك معالجة تبرع واحد بعملة بيتكوين مقابل ١٠ ملايين دولار. حيث قال المؤسس جيمس لورانس في ذلك الوقت إنه "لا يمكن لأي منظمة دينية أو كنيسة أو منظمة غير ربحية أن تتجاهل جمهورها عبر الإنترنت والمتبرعين والباحثين عنها" مع تحول العملات المشفرة إلى جزء من هذا النظام البيئي.