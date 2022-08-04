سعر بيتكوين يصارع المقاومة عند ٢٣,٥ ألف دولار وسط ارتياح بشأن رحلة بيلوسي إلى تايوان

تام شمس - الخميس 4 أغسطس 2022 12:48 صباحاً - ارتفعت عملة بيتكوين (BTC) إلى المقاومة اليومية عند افتتاح وول ستريت يوم ٣ أغسطس حيث ارتفعت الأسهم الأمريكية وسط ارتياح حول تايوان.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

الأسهم تجني مكاسب مع ارتفاع الدولار الأمريكي

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو عودة زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى المنطقة التي تقل قليلًا عن ٢٣٥٠٠ دولار، والتي اعتبرت كمقاومة منذ بداية الشهر.

كان الزوج قد احتفظ سابقًا بنفس منطقة الدعم، وكان يقرر الآن إذا ما كانت هناك مستويات مقاومة/ دعم جديدة في الأفق.

بالنسبة للمتداول الشهير كريبتو توني، كان ٢٣٥٠٠ دولارًا هو السعر الذي يجب مراقبته لبيتكوين على المدى الطويل.

وعلى الجانب السلبي، سلط المتداول الزميل بنتوشي الضوء على المنطقة بين ٢١٨٠٠ دولار و٢٢٠٠٠ دولار على أنها "خط في الرمال" لبيتكوين.

في غضون ذلك، كان أداء الأسهم جيدًا خلال اليوم، حيث ارتفع مؤشر إس وبي ٥٠٠ ومؤشر ناسداك المركب بنسبة ١,٢٪ و٢٪ على التوالي بعد الافتتاح. عززت الحالة المزاجية أنباء عن بدء رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة لتايوان دون تداعيات من الصين.

وقد استقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، بعد مكاسبه القوية في بداية الأسبوع، بعد مواجهة مقاومة عند ١٠٦,٨ على الأطر الزمنية للساعة. وأشار التحليل إلى أن أدنى المستويات خلال اليوم تتوافق مع ارتفاعات من مايو، مع احتمال استمرار وجود ارتفاعات جديدة خلال عقدين من الزمن فيما قد يمثل احتكاكًا بأصول العملات المشفرة وأصول المخاطر.

حيث حذر كاليب فرانزين محلل السوق من أنه "مع بدء الدولار في إظهار علامات القوة المحتملة (وبدء العائدات في الارتفاع)، فهل ستستمر الأسهم في الصمود؟ حركة السعر طوال عام ٢٠٢٢ تخبرنا 'لا'."

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على شكل شمعة. المصدر: تريدينغ فيو

آرك تستفيد من "البيئة الناشئة التي تنطوي على مخاطر"

في تلخيص للوضع الراهن في بيتكوين وإيثريوم (ETH)، في غضون ذلك، رسمت شركة الاستثمار آرك إنفست صورة مختلطة إلى أين يمكن للسوق أن يذهب في عام ٢٠٢٢.

في الإصدار الأخير من سلسلة أبحاثها، "The Bitcoin Monthly"، قال محللو آرك بما في ذلك المدير التنفيذي، كاثي وود وآخرين، إن "كل الأنظار" تركز الآن على المحفزات الكبرى.

وكتبوا أنه "بالنظر إلى العلاقة الإيجابية بين بيتكوين والأسهم الأمريكية منذ جائحة كوفيد، فإن الولايات المتحدة باعتبارها المحرك الرئيسي لأسعار بيتكوين تشير إلى بيئة ناشئة تنطوي على مخاطر في السوق".

كما أضافت آرك أن الولايات المتحدة قد مثلت على الأرجح غالبية الاهتمام بشراء بيتكوين خلال تعافي يوليو.

ومع ذلك، للمضي قدمًا، فإن احتمالات حدوث ارتداد ممتد غير مؤكدة. وقد قدمت آرك هدفًا هبوطيًا ممكنًا "غير محتمل" بأقل من ١٤٠٠٠ دولار، ووصفت موقفها بأنه "محايد".

حيث ذكر التقرير: "مقارنةً بعمليات البيع في ذروة أزمة كوفيد، لم يصل سعر بيتكوين إلى أساس تكلفة دلتا، وهو أساس التكلفة المعدل الذي يطرح متوسط ​​السعر المتحرك مدى الحياة لسعر السوق من أساس التكلفة السوقية ويعمل كأقوى مستوى دعم لعملة بيتكوين".

"في حين تضاءلت احتمالية لمس أساس تكلفة الدلتا، فإن مخاطر الجانب السلبي لعملة بيتكوين في سوق هابطة تقف تقنيًا عند أساس تكلفة دلتا، الذي يبلغ حاليًا ١٣٨٩٠ دولارًا."

المخطط البياني الأساسي لتكلفة بيتكوين (لقطة شاشة). المصدر: آرك إنفست

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