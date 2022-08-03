"اختراق محافظ سولانا والتخلي عنها" مع تحذير المستخدمين من الحلول الاحتيالية

تام شمس - الأربعاء 3 أغسطس 2022 03:48 مساءً - تعرّض النظام البيئي للعملات المشفرة للهجوم على نطاق واسع شهد اختراق محافظ سولانا الذي كان مستمرًا منذ ٣ أغسطس. أبلغت فانتوم وسلوب، وهما خدمتا محفظة لسولانا، في البداية عن الهجوم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، إلى جانب مجموعة من المؤثرين في مجال العملات المشفرة وشركات تحليلية وأمنية وكذلك ضحايا الاختراق مع استمراره في الظهور.

حيث أشار عدد قليل من المعلقين أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى المفاتيح الخاصة للمستخدمين، حيث تم توقيع المعاملات على السلسلة بشكل شرعي. وقد قدّر الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة آفا لابز "إمين غون سيرير" أن أكثر من ٧٠٠٠ محفظة قد تأثرت، وهو رقم استشهد به العديد من الأفراد والشركات الأخرى عبر الإنترنت.مع بدء التحقيقات في كشف السبب الجذري الذي سمح للمهاجم بنهب آلاف المحافظ، يتم تحذير المستخدمين المتضررين من قبول المساعدة من الأفراد عبر الإنترنت الذين يزعمون أن لديهم حلولًا للاختراق. حيث أكدت هايدي تشاكوس، مقدمة قناة كريبتو تيبس على يوتيوب، أن المحتالين يتطلعون إلى استغلال الوضع المستمر:

توفر سولانا ستيتوس تحديثات منذ بدء الاستغلال ولاحظت أن ٧٧٦٧ محفظة قد تأثرت في الساعة ٥ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم ٣ أغسطس. إذ تأثرت العديد من المحافظ عبر ملحقات الهاتف والمتصفح.

شددت سولانا على قيام المستخدمين بنقل الأموال إلى التخزين البارد وإنشاء عبارات أولية جديدة، بينما تم إخبار مالكي ما يقرب من ٨٠٠٠ محفظة مستنزفة أنه يجب "التعامل مع هذه المحفظة على أنها مخترقة والتخلي عنها".

يقوم المهندسون من أنظمة بيئية متعددة بالتحقيق في السبب الجذري للحادث بمساعدة من شركات الأمن. ويُطلب من المستخدمين المتأثرين بالاستغلال تقديم عناوين محفظتهم المخترقة إلى مؤسسة سولانا للمساعدة في التحقيق.