المساهمون يقومون بتجميع بيتكوين وإيثريوم وسولانا منذ ٢٠١٨: تقرير

تام شمس - الأربعاء 3 أغسطس 2022 12:48 مساءً - على الرغم من اضطراب سوق العملات المشفرة، فقد زاد المساهمون النشطون عبر مشاريع بيتكوين وإيثريوم وسولانا الرئيسية بمعدل ٧١,٦٪ سنويًا منذ يناير ٢٠١٨، وفقًا لتقرير جديد.

جاءت النتائج من تقرير يوم الثلاثاء أرسلته شركة الاستثمار التكنولوجي تيلسترا فنتشرز إلى كوينتيليغراف، والذي وجد أن سولانا لديها أكبر زيادة سنوية في المساهمين النشطين شهريًا، حيث نمت بمعدل نمو سنوي مركب قدره ١٧٣٪ منذ ١ يناير ٢٠١٨.

المساهمون هم مطورون يدفعون التحديثات إلى التعليمات البرمجية على غيتهاب، وهو مستودع تعليمات برمجية لبرامج الكمبيوتر.

وقد احتلت إيثريوم المرتبة الثانية مع نمو سنوي مركب بنسبة ٢٤,٩٪ للمساهمين شهريًا منذ عام ٢٠١٨ واحتلت بيتكوين المرتبة الثالثة مع زيادة سنوية "بطيئة وثابتة" بنسبة ١٧,١٪.

أشارت تيلسترا أيضًا إلى أنها وجدت أن إيثريوم لديها مجتمع مطور "أكبر وأقوى" من بين سلاسل بلوكتشين الثلاثة. كان لدى الشبكة ما يقرب من ٢٥٠٠ مساهم نشط شهريًا في أبريل، والذي انخفض إلى أكثر من ٢٠٠٠ مساهم في يوليو، بالتزامن مع انخفاض في سعر العملات المشفرة.

يمكن أن يرجع العدد الأكبر من المساهمين النشطين إلى زيادة حجم المخرجات اللازمة للتحضير لترقية ميرج القادمة، حيث تنتقل الشبكة إلى إجماع إثبات الحصة (PoS).

كان عدد المساهمين النشطين شهريًا في إيثريوم في يوليو أعلى بأربعة أضعاف من مساهمي بيتكوين البالغ عددهم ٤٠٠ مساهم، وحوالي سبع مرات أعلى من مساهمي سولانا البالغ عددهم ٣٥٠ مساهمًا.

إجمالي عدد المساهمين لأفضل مشروعات إيثريوم - تيلسترا

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد المساهمين انخفض بنسبة ٩٪ منذ نوفمبر الماضي، بالتزامن مع انخفاض سعر العملة المشفرة منذ ذروتها.