غوتشي تُصبح أول علامة تجارية رئيسية تقبل مدفوعات إيب كوين

تام شمس - الأربعاء 3 أغسطس 2022 05:45 صباحاً - أصبحت شركة غوتشي الإيطالية العملاقة للأزياء الراقية أول علامة تجارية رئيسية تقبل المدفوعات في إيب كوين (APE) التابعة لبورد إيب يخت كلوب.

تم الإعلان عن هذه الخطوة يوم ١ أغسطس ويمكن أن توفر لمشروع إيب كوين تعرضًا رئيسيًا كبيرًا إلى جانب توفير المزيد من الفائدة للعملات المشفرة.

سيتمكن عملاء غوتشي في الولايات المتحدة الآن من شراء عناصر من المتجر باستخدام APE، بينما سيتم توفير البنية التحتية للدفع بواسطة بيتباي، وهي شركة ساعدت الأسماء الكبيرة مثل إيه إم سي ثياترز على قبول مدفوعات العملات المشفرة في الماضي.

فعلى الرغم من السوق الهابط المستمر للعملات المشفرة، إلا أن العلامة التجارية للأزياء قد انغمست بشكل خطير في قطاع العملات المشفرة هذا العام.

ففي فبراير، أطلقت غوتشي مجموعة التوكنات غير القابلة للاستبدال "سوبر غوتشي" بالتعاون مع العلامة التجارية للألعاب سوبربلاستيك. وفي الشهر التالي، طرحت غوتشي مجموعة التوكنات غير القابلة للاستبدال "غوتشي غرايل" التي كانت تستهدف أصحاب أفضل مشاريع التوكنات غير القابلة للاستبدال مثل BAYC.

وفي مايو، أعلنت الشركة بعد ذلك عن خطط لقبول ١٢ أصلًا من الأصول المشفرة كطرق دفع عبر ١١١ متجرًا في أمريكا الشمالية. تضمنت القائمة بيتكوين (BTC) وبيتكوين كاش (BCH) وإيثريوم (ETH) ورابد بيتكوين (wBTC) ولايتكوين (LTC) وشيبا إينو (SHIB) ودوجكوين (DOGE) وخمسة عملات مستقرة بالدولار الأمريكي.

يبدو أن جامعي BAYC أظهروا دعمًا قويًا لتحركات العملات المشفرة من غوتشي حتى الآن، حيث ادعى @NBATopShotEast أنه أول من يدفع مقابل عناصر غوتشي في إيثريوم في موقع ووستر للعلامة التجارية في مدينة نيويورك في يوليو. بينما ادعى عضوان آخران في BAYC أنهما الشخصان الثاني والثالث للقيام بذلك.

ردًا على إعلان APE الأخير، حدد @NBATopShotEast الخطط ليكون مرة أخرى أول شخص يستخدم الأصل في متجر ووستر غوتشي.

في وقت كتابة هذه السطور، كان سعر APE يبلغ ٦,٧٤ دولارات بعد اندفاعه بنسبة ١١,٤٪ خلال الأيام السبعة الماضية. وقد أظهر APE انتعاشًا قويًا مؤخرًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التطورات الإيجابية في مشروع أوذرسايد ميتافيرس التابع، حيث ارتفع السعر بنسبة ٤٩,١٪ خلال الشهر الماضي.

وتجعل قيمتها السوقية الحالية التي تبلغ ٢,٠٦ مليار دولار تقريبًا من APE العملة رقم ثلاثة وثلاثين بين أكبر أصول العملات المشفرة، ومع ذلك، لا يزال APE منخفضًا بنسبة ٧٤,٨٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٢٦,٧٠ دولارًا يوم ٢٨ أبريل.