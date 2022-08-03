عدد مالكي العملات الكاملة من بيتكوين يرتفع بمقدار ٤٠ ألفًا منذ بدء انهيار يونيو

تام شمس - الأربعاء 3 أغسطس 2022 05:45 صباحاً - وجد مستثمرو بيتكوين الأصغر (BTC) فرصة فريدة خلال هبوط العملة المشفرة لاقتناص عملتهم المشفرة المفضلة. حيث ارتفع عدد "مالكي العملات الكاملة" بمقدار ٤٠٠٠٠ منذ هبوط يونيو وحده.

ووفقًا للوك إنتو بيتكوين، فإن عدد "مالكي العملات الكاملة" لبيتكوين يتزايد باطراد منذ ٣١ يناير، عندما كان سعر بيتكوين حوالي ٣٨٠٠٠ دولار.

ومع ذلك، انخفض سعر بيتكوين بحوالي ٢٧٪ في مايو و٤٠٪ أخرى في يونيو، وهو نفس الشهر الذي شهد ٢٥٣٨٩ محفظة جديدة تحتوي على عملة واحدة كاملة على الأقل.

يبلغ سعر بيتكوين في وقت كتابة هذه السطور ٢٣٠٣٥ دولارًا، بانخفاض ٦٤٪ عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ ٦٤٤٠٠ دولارًا في نوفمبر ٢٠٢١، ويبلغ عدد المتداولين في الوقت الحالي أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٨٩١٣٤٦ اعتبارًا من ١ أغسطس ٢٠٢٢.

أخبر مستثمر العملات المشفرة لارك ديفيس متابعيه على تويتر يوم الاثنين أن "الكثير من الأشخاص يحققون هدفهم الكامل في الحصول على العملة!"

ومن المثير للاهتمام، أن البيانات تظهر أن عدد المحافظ التي تحتوي على أكثر من ١٠ عملات بيتكوين و١٠٠ بيتكوين و١٠٠٠ بيتكوين قد بدأ في التناقص التدريجي أو حتى الانخفاض خلال نفس الفترة.

ارتفعت عناوين المحفظة التي تحتوي على أكثر من ١٠ بيتكوين بمقدار ٦٠٠ فقط منذ مايو، وانخفضت العناوين التي تحتوي على أكثر من ١٠٠ بيتكوين بمقدار ١٢٥، وانخفضت المحافظ التي تحتوي على أكثر من ١٠٠٠ بيتكوين بمقدار ١١٣.

المصدر: لوك إنتو بيتكوين

يتجه سعر بيتكوين للأعلى منذ منتصف يوليو، ومع ذلك، هناك آراء متباينة حول إذا ما كانت العملة المشفرة قد وصلت بالفعل إلى قاعها، أو إذا كانت هناك المزيد من الجوانب السلبية في الطريق.