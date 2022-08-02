بنك سيغنوم السويسري يقوم بتوسيع نطاق تداول العملات المشفرة مع كاردانو

تام شمس - الثلاثاء 2 أغسطس 2022 09:55 مساءً - يواصل بنك سيغنوم بنك الصديق للعملات المشفرة توسيع خدماته للعملات المشفرة من خلال إطلاق الدعم لرهن كاردانو (ADA).

حيث أعلن سيغنوم يوم الثلاثاء أن الشركة وسعت نطاق عروضها الائتمانية على مستوى البنوك مع كاردانو، مما يسمح للعملاء بالحصول على مكافآت من خلال ربط ADA عبر منصة البنك الخاصة بالمؤسسات.

تنضم ADA إلى محفظة رهن العملات المشفرة المتنامية في سيغنوم، والتي تتميز بثلاثة بروتوكولات لإثبات الحصة (PoS)؛ إنترنت كمبيوتر وتيزوس وقريبًا إيثريوم ٢.٠.

ووفقًا للإعلان، تشكل خدمات الرهن جزءًا لا يتجزأ من منصة سيغنوم وهي متاحة للعملاء من خلال منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك. تتكامل الخدمات بشكل كامل مع المنصة المصرفية لسيغنوم، والتي تم تصميمها لتوفير أمان مؤسسي من خلال تطبيق محافظ منفصلة، وإدارة مفاتيح خاصة آمنة وأدوات أخرى.

أطلقت سيغنوم رهن العملات المشفرة لأول مرة منذ حوالي عامين، حيث أطلقت رهن تيزوس في نوفمبر ٢٠٢٠. وأعلنت أيضًا في يوليو ٢٠٢١ أنها ستعرض رهن إيثريوم ٢.٠ على منصتها.

ستؤدي إضافة رهن كاردانو على سيغنوم إلى زيادة التعرض للأصل الرقمي للعديد من المستثمرين المؤسسيين. فبعد زيادة الإيرادات الإجمالية بمقدار عشرة أضعاف في عام ٢٠٢١، اقتربت قاعدة عملاء سيغنوم المؤسسية من ١٠٠٠ بحلول أوائل عام ٢٠٢٢، حسبما أعلنت الشركة في يناير.

حيث أوضح فريدريك غريغارد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كاردانو: "يتيح هذا العرض الجديد لعملاء سيغنوم المشاركة في نظامنا البيئي، حيث يتمتعون بتجربة مخاطر خالية من المخاطر دون الحاجة إلى نقل الأصول أو قفلها". وأضاف أن هندسة كاردانو توفر أيضًا للعملاء الأفراد والمؤسسات فرصة فريدة للمحتفظين بعملات ADA. حيث أشار إلى أن "لديكم دائمًا السلطة على توكنات ADA الخاصة بكم".

من المتوقع أن تعمل ترقية كاردانو فازيل الكلية على تحسين شبكة كاردانو بشكل كبير من حيث السرعة وقابلية التوسع، مما يجعلها أكثر ملاءمة للعقود الذكية والتطبيقات اللامركزية. وبعد فشل الإطلاق في يونيو، تم تأجيل ترقية كاردانو فازيل مرة أخرى في يوليو. ووفقًا لإنبوت ند أوتبوت غلوبال، قد تستغرق متابعة الترقية الفعلية "بضعة أسابيع" أخرى.