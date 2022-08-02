هيئة الرقابة المالية السنغافورية تخطط للتشاور مع الجمهور بشأن تنظيم العملات المستقرة

تام شمس - الثلاثاء 2 أغسطس 2022 08:49 مساءً - تقوم سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، وهي جهة تنظيم مالية رئيسية في الدولة، بتقييم مزايا النظام التنظيمي تجاه العملات المستقرة. إذ تركز الإرشادات الحالية على قضايا اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) ولا تعكس المخاطر المحددة التي تفرضها العملات المستقرة.

يوم الإثنين، نشرت البوابة الرسمية لسلطة النقد في سنغافورة ردًا مكتوبًا من رئيس الهيئة التنظيمية، ثارمان شانموغاراتنام، على سؤال طرحه أحد أعضاء البرلمان السنغافوري. واستفسر السؤال عما إذا كانت هناك بيانات عن مدى تعرض السنغافوريين للانهيار الأخير في قيمة العملة المستقرة تيرا يو إس دي كلاسيك (USTC) وتوكن لونا كلاسيك (LUNC)، و إذاما كانت سلطة النقد في سنغافورة تدرس بنشاط اتخاذ تدابير لمعالجة الأزمات المماثلة.

أقر شانموغاراتنام بأن انهيار تيرا يوضح المخاطر العالية للاستثمار في العملات المشفرة لكنه أصر على أن الاضطرابات لم تؤثر على النظام المالي السائد والاقتصاد بشكل كبير.

وفي غالبية إجابته، كشف المسؤول عن خطط سلطة النقد في سنغافورة الحالية للعملات المستقرة. وادعى أن الهيئة تراجع بنشاط نهجها في تنظيم العملات المستقرة، إذ إن الإطار الحالي، حيث يتم اعتبار العملات المستقرة، جنبًا إلى جنب مع العملات المشفرة الأخرى، توكنات دفع رقمية (DPT)، لا يغطي المخاطر المحددة.

ومن ثم، تقوم سلطة النقد في سنغافورة "بتقييم مزايا النظام التنظيمي" المصمم وفقًا للخصائص المحددة للعملات المستقرة. وستركز على جوانب مثل تنظيم متطلبات الاحتياطي واستقرار الربط. وحسبما يحدد الرد، تعتزم سلطة النقد في سنغافورة استشارة الجمهور حول الإرشادات المحتملة في الأشهر القادمة.