إيثريوم تكتب التاريخ مع نجاح مقياس رئيسي في خيارات إيثريوم في تجاوز بيتكوين بنسبة ٣٢٪

تام شمس - الثلاثاء 2 أغسطس 2022 06:52 مساءً - تغلبت إيثريوم (ETH) على بيتكوين (BTC) في سوق الخيارات لأول مرة في التاريخ حيث تجاوزت الفائدة المفتوحة (OI) لخيارات ديربيت إيثريوم، بقيمة ٥,٦ مليارات دولار، الفائدة المفتوحة لخيارات بيتكوين بقيمة ٤,٦ مليارات دولار بنسبة تصل إلى ٣٢٪.

يتم حساب الفائدة المفتوحة عن طريق إضافة جميع العقود من التداولات المفتوحة وطرح العقود عند إغلاق الصفقة. ويتم استخدامه كمؤشر لتحديد معنويات السوق والقوة الكامنة وراء اتجاهات الأسعار. ديربيت هي أكبر بورصة خيارات بيتكوين وإيثريوم في العالم، حيث تمثل أكثر من ٩٠٪ من حجم التداول العالمي.

وقد أبرزت البيانات من بورصة ديربيت أن خيارات إيثريوم هي في الأساس خيارات شراء، مع نسبة بيع/ شراء تبلغ ٠,٢٦. وقد وصلت نسبة البيع/الشراء لإيثريوم إلى أدنى مستوى سنوي جديد مع اقتراب موعد ترقية ميرج.

نسبة بيع / شراء إيثريوم المصدر: ذا بلوك

بموجب خيار البيع، يكون للمشترين الحق ولكن ليس الالتزام ببيع الأصل الأساسي بسعر محدد مسبقًا في أو قبل تاريخ محدد. وبشكل عام، فإن مشتريي البيع يكونون هبوطيين بشكل ضمني، في حين أن متداولي خيار الشراء يكونون صعوديين.

وتشير نسبة البيع/ الشراء التي تزيد عن ٠,٧ أو تتجاوز واحد إلى معنويات السوق الهبوطية، بينما تشير قيمة نسبة البيع / الشراء أقل من ٠,٧ وهبوطها بالقرب من ٠,٥ إلى اتجاه صعودي ناشئ.