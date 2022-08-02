البنك المركزي الأوروبي يراهن على العملات الرقمية للبنوك المركزية أكثر من بيتكوين للمدفوعات عبر الحدود

تام شمس - الثلاثاء 2 أغسطس 2022 06:52 مساءً - في دراسة حديثة أجراها البنك المركزي الأوروبي (ECB) حول تحديد وسيط الدفع النهائي عبر الحدود تم تتويج العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) باعتبارها الفائزة ضد المنافسين، بما في ذلك البنوك وبيتكوين (BTC) والعملات المستقرة، من بين آخرين.

وينبع اهتمام البنك المركزي الأوروبي في تحديد أفضل حلول الدفع عبر الحدود من حقيقة أنه يعمل بمثابة البنك المركزي لدول الاتحاد الأوروبي التسعة عشر التي اعتمدت اليورو. وقد أشارت الدراسة، "نحو الكأس المقدسة للمدفوعات عبر الحدود"، إلى بيتكوين كأحد أصول العملات المشفرة غير المدعومة الأكثر بروزًا.

ويتلخص رأي البنك المركزي الأوروبي في بيتكوين كنظام دفع سيئ عبر الحدود في آلية تسوية الأصل شديد التقلب، مضيفًا أنه:

"نظرًا لأن التسوية في شبكة بيتكوين تحدث فقط كل عشر دقائق تقريبًا، فإن تأثيرات التقييم تتحقق بالفعل في لحظة التسوية، مما يجعل مدفوعات بيتكوين في الواقع أكثر تعقيدًا."

على الرغم من أن الدراسة سلطت الضوء على مشكلات التوسعة والسرعة المتأصلة في بيتكوين، إلا أنها فشلت في النظر في الترقيات في الوقت المناسب - تابروت وشبكة البرق المسرَّعة - التي تعمل على تحسين أداء الشبكة، وخلصت إلى أن "التكنولوجيا الأساسية (وعلى وجه الخصوص طبقة" إثبات العمل "الخاصة بها) مكلفة بطبيعتها ومضيعة للوقت".

من ناحية أخرى، اعترف البنك المركزي الأوروبي بأن عملات البنوك المركزية الرقمية هي أفضل ملاءمة للمدفوعات عبر الحدود بسبب التوافق الأكبر مع تحويلات تبادل العملات الأجنبية (FX). وقد تم تسليط الضوء على ميزتين رئيسيتين في هذا الصدد، وهما الحفاظ على السيادة النقدية وسهولة المدفوعات الفورية عبر وسطاء مثل البنوك المركزية.