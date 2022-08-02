نفقات تشغيل بورصة مجلس شيكاغو للخيارات ترتفع بنسبة ٣١٢ ٪ بسبب ضعف أداء شركة العملات المشفرة التي تم الاستحواذ عليها

تام شمس - الثلاثاء 2 أغسطس 2022 02:45 صباحاً - في يوم الجمعة، أعلنت بورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE)، وهي أكبر بورصة خيارات في الولايات المتحدة، عن نتائج أرباح الربع الثاني. وكان إجمالي نفقات التشغيل الخاصة بها موضع اهتمام خاص، حيث ارتفعت بنسبة ٦٨٥٪ على أساس سنوي من ١٦٠,٦ مليون دولار. حيث أوضحت بورصة مجلس شيكاغو للخيارات:

"كان هذا في المقام الأول بسبب انخفاض قيمة السُمعة التجارية البالغة ٤٦٠ مليون دولار المعترف بها في وحدة التقارير الرقمية، مدفوعًا بالأحداث والاتجاهات السلبية في بيئة الأصول الرقمية الأوسع. فقد تغيرت البيئة المذكورة بشكل كبير منذ أن أغلقنا صفقة إريس إكس في ٢ مايو، مما أدى إلى تسوية المحاسبة".

تتيح إريس إكس حسابات التقاعد الفردية الموجهة ذاتيًا، أو IRAs، للمقيمين في الولايات المتحدة للاستثمار في الأصول المشفرة. وكان هذا أول مشروع لبورصة مجلس شيكاغو للخيارات في قطاع الأصول الرقمية؛ وتتوقع الشركة أن تكون إريس إكس رائدة على المدى الطويل في هذه الصناعة. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة في عملية الاستحواذ الأصلية.

ومع ذلك، يبدو أن حظوظ إريس إكس ساءت بسبب سوق العملات المشفرة الهابطة. كما تقول بورصة مجلس شيكاغو للخيارات أن إريس إكس لديها حاليًا قيمة دفترية تبلغ ٢٢٠ مليون دولار. ولكن، خلال الربع الثاني، تحملت بورصة مجلس شيكاغو للخيارات رسوم انخفاض قيمة السمعة التجارية بقيمة ٤٦٠,١ مليون دولار مرتبطة مباشرة بإريس إكس. وتمثل السُمعة التجارية الفرق بين قيمة اقتناء الشركة وقيمة صافي أصولها. يمكن إجبار الشركات على تخفيضات كبيرة في السمعة التجارية للشركة إذا دفعت مبالغ زائدة مقابل عمليات الاستحواذ.

ومع ذلك، فقد تم موازنة مشاكل القطاع الرقمي للبنك المركزي من خلال العمليات الأساسية. وبشكل عام، نمت مبيعات بورصة المشتقات بنسبة ٢١٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٤٢٤ مليون دولار. وفي الوقت نفسه، بعد إزالة انخفاض قيمة السمعة التجارية غير النقدية لمرة واحدة، زادت أرباحها المعدلة بنسبة ٢١٪ على أساس سنوي لتصل إلى ١,٦٧ دولارًا أمريكيًا للسهم.