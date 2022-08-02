بوليغون تكسب ٨٣٪ خلال شهر، لكن البيانات تُظهر أن المشروع يفقد قوته

تام شمس - الثلاثاء 2 أغسطس 2022 02:45 صباحاً - حققت بوليغون (MATIC) شهر يوليو واعدًا، حيث سجّلت مكاسب بنسبة ٨٣٪ خلال ٣٠ يومًا. تستخدم منصة العقود الذكية الطبقة ٢ وتهدف إلى أن تصبح حلًا أساسيًا للبنية التحتية لويب ٣. ومع ذلك، يتساءل المستثمرون عما إذا كان التعافي مستدامًا، مع الأخذ في الاعتبار الأداء الضعيف من حيث الودائع وبيانات العناوين النشطة.

زوج MATIC مقابل الدولار على إف تي إكس. المصدر: تريدينغ فيو

وفقًا لكوينتيليغراف، صعدت بوليغون بعد اختيارها لبرنامج تسريع شركة والت ديزني لبناء الواقع المعزز والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) وحلول الذكاء الاصطناعي.

حيث أعلنت شركة بوليغون يوم ٢٠ يوليو عن خططها لتطبيق إيثريوم فيرتشوال ماشين (zkEVM)، والذي يجمع معاملات متعددة قبل ترحيلها إلى بلوكتشين إيثريوم (ETH). ففي مقابلة حديثة مع كوينتيليغراف، صرح المؤسس المشارك لشركة بوليغون "ميهاليو بجيليك" أن هذا الحل سيخفض رسوم إيثريوم بنسبة ٩٠٪ ويزيد الإنتاجية إلى ٤٠-٥٠ معاملة في الثانية.

سبب آخر لارتفاع بوليغون هو العدد المتزايد من المنصات التي بدأت في تقديم خدمة التخزين السائل لتوكن MATIC، والتي مكّنت أصحابها من كسب مكافآت إضافية. تشمل الأمثلة ليدو فاينانس وبالانسر وميشسواب وأنكر ساكينغ، وفقًا لديفاي بالس.

على الرغم من كونه حاليًا أقل بنسبة ٦٩٪ من أعلى مستوى له، إلا أن بوليغون لا يزال يحتفظ بمستواه الـ١٢ من حيث ترتيب القيمة السوقية. علاوة على ذلك، تمتلك الشبكة إيداعات بقيمة ١,٧٢ مليار دولار مقفلة على عقود ذكية، والمعروفة في الصناعة باسم إجمالي القيمة المقفلة، أو TVL.

ودائع عقود بوليغون الذكية تنخفض بنسبة ٤٢٪

على الرغم من ارتفاع بوليغون بنسبة ٨٣٪ في ٣٠ يومًا، انخفض إجمالي القيمة المقفلة للشبكة المقاس بتوكنات MATIC بنسبة ٤٢٪ في نفس الفترة. وعلى سبيل المقارنة، انخفض حل توسيع النطاق فانتوم (FTM) بنسبة ١٤٪ في ٣٠ يومًا وزاد كلايتن (KLAY) بنسبة ١١٪.

إجمالي القيمة المقفلة على بوليغون، MATIC. المصدر: ديفاي لاما

من حيث القيمة الدولارية، فإن قيمة إجمالي القيمة المقفلة الحالية لشركة بوليغون يبلغ ١,٤٢ مليار دولار أي أقل بنسبة ٦٧٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. ومع ذلك، فإن هذا الرقم ليس بعيدًا عن شركة سولانا (SOL) البالغ ٢,٠٨ مليار دولار، أو أفالانش (AVAX) مع ٢,٥٢ مليار دولار، وفقًا لبيانات ديفاي لاما.

ولتأكيد إذا ما كان تراجع إجمالي القيمة المقفلة لبوليغون ناتجًا عن تلاشي التبني، يجب على المرء تحليل مقاييس استخدام التطبيقات اللامركزية. ومع ذلك، فإن بعض التطبيقات اللامركزية، مثل الألعاب وأسواق التوكنات غير القابلة للاستبدال، لا تتطلب إيداعات كبيرة، لذا فإن مقياس إجمالي القيمة المقفلة غير ذي صلة في تلك الحالات.

مقاييس استخدام التطبيقات اللامركزية لبوليغون لمدة ٣٠ يومًا. المصدر: داب رادار

كما هو موضح بواسطة داب رادار، في ١ أغسطس، في المتوسط ​​، انخفض عدد عناوين شبكة بوليغون التي تتفاعل مع التطبيقات اللامركزية بنسبة ١٩٪ مقارنة بالشهر السابق.

بالنظر إلى أن قيمة إجمالي القيمة المقفلة الخاصة بشركة بوليغون قد انخفضت بنسبة ٤٢٪، أي تفتقر الشبكة إلى نمو أكبر لقاعدة المستخدمين لدعم المزيد من زخم سعر توكن MATIC. ومع ذلك، قدم كويك سواب، وهو تطبيق لامركزي رائد، ١٣٨٥٣٠ عنوانًا نشطًا خلال الثلاثين يومًا الماضية. وعلى سبيل المقارنة، استوعب تطبيق إيثريوم الرائد أوبن سي ٢٩٩٩١٠ مستخدمًا في نفس الفترة.

كما تشير البيانات الواردة أعلاه إلى أن بوليغون قد فقدت بعضًا من جاذبيتها في السوق لحلول التوسع. ومع ذلك، فإن المعرفة الصفرية التي أعلن عنها المشروع مؤخرًا لم يتم تنفيذها بعد، لكن فوائدها يمكن أن تدفع MATIC إلى أعلى من ١ دولار.

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