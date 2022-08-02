المضاربون على صعود بيتكوين يدافعون عن مستوى ٢٣ ألف دولار وسط تحذير من استمرار السوق الهابطة

تام شمس - الثلاثاء 2 أغسطس 2022 02:45 صباحاً - اختبرت بيتكوين (BTC) مبلغ ٢٣٠٠٠ دولار كدعم في ١ أغسطس وول ستريت مع التركيز على المتوسطات المتحركة الرئيسية.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع يحظى باهتمام كبير

تبعت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو زوج بيتكوين مقابل الدولار حيث يتصارع المضاربون على الصعود والمضاربون على الانخفاض للسيطرة وسط نطاق تداول ضيق.

كانت عملة بيتكوين قد ألهمت المتداولين مع أعلى إغلاق أسبوعي لها منذ منتصف يونيو في اليوم السابق، حيث حققت شمعتها الشهرية أيضًا أكبر المكاسب منذ ما قبل أعلى مستويات العام الماضي البالغة ٦٩٠٠٠ دولار.

ومع ذلك، بين المحللين والمتداولين، كانت قدرة السوق على البقاء أعلى لعدة شموع أخرى هو ما يهم.

فعلى الرغم من استعادة خطوط الاتجاه المهمة مثل المتوسط ​​المتحرك على مد ٢٠٠ أسبوع (MA) والسعر المحقق، فإن بيتكوين لن تكون خارج نطاق الخطر حتى تبدأ في إنتاج شموع أسبوعية كاملة دون إعادة اختبار هذه المستويات.

حيث أوضحت ماتريال إنديكيتورز مورد التحليلات على السلسلة في اليوم: "لا تزال السوق الهابطة على قيد الحياة وبصحة جيدة".

"من أجل أن نطلق عليه أي شيء آخر يتطلب تأكيدات اختراقات صحيحة فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية. فالمتوسطات المتحركة على مدى ٢٠٠ أسبوع و٥٠ شهرًا هما أول ما يجب مراعاته في بيتكوين، ولكن فقط إذا كان لدينا شموع كاملة فوق الخط. ولكن الفتيل أدناه يبطل الحركة."

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى شهر واحد (بيتستامب) مع المتوسط ​ال​متحرك على مدى ٥٠ شهرًا. المصدر: تريدينغ فيو

على هذا النحو، كان مستوى ٢٢٨٨٠ دولارًا و٢١٩٦٥ دولارًا يمثلان خطوطًا أساسية ليحافظ عليها المضاربون على الصعود وقريبة بشكل متزايد من السعر الفوري.

ولكن توقع المتداول والمحلل Rekt Capital أن بيتكوين ستحاول بشكل طبيعي إعادة اختبار المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع كدعم على المدى القصير.

وتعليقًا على قوة الأسعار، أشار إلى أن استرداد المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع كان أول حدث من نوعه بعد "اتجاه هبوطي ممتد" منذ انهيار كوفيد-١٩ في مارس ٢٠٢٠.

حيث قال زين حيدر، الشريك المؤسس لمنصة أسئلة وأجوبة بلوكتشين "أنسرلي" ، ملخصًا في تعليق إضافي: "قد تكافح بيتكوين للاختراق فوق المستوى ٢٤٠٠٠ دولار، لكن شمعتها الأسبوعية أغلقت أخيرًا فوق المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع ويمكن أن تحسن المعنويات الفنية بشكل كبير".

النشاط على السلسلة "باهت في أحسن الأحوال"

مع استقرار أسواق الأسهم في الولايات المتحدة اليوم، لم يكن لدى بيتكوين والعملات البديلة سوى القليل من الضغط الكلي الذي يؤثر على حركة السعر.

ومع ذلك، ظل الوضع غير مؤكد إلى حد ما، حسبما حذر الباحثون في شركة التحليلات عبر السلسلة غلاسنود، وذلك بفضل الأسواق التي لا تزال تعكس المزاج الهبوطي بعد أشهر من الاتجاه الهبوطي.

واختتموا في الإصدار الأخير من النشرة الإخبارية الأسبوعية لغلاسنود، أسبوع على سلسلة: "شهدت كل من بيتكوين وإيثريوم انتعاشًا في الأسعار هذا الأسبوع، بسبب ظروف ذروة البيع، وقد حفزها معنويات المخاطرة بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو".

"ولكن، تحت السطح، يظل الطلب على المعاملات عبر السلسلة باهتًا في أحسن الأحوال، ولم يشهد هذا الارتفاع حتى الآن متابعة مقنعة في نشاط الطلب الملحوظ."

أضافت غلاسنود أن البيانات الموجودة على السلسلة لا تزال تمثل "جزءًا فقط من الصورة"، وينبغي أيضًا أن يكون الاهتمام الآن على إذا ما كانت العلامات الوليدة للتغيير يمكن أن تستمر.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.