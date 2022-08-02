باينانس يو إس ستقوم بإزالة AMP بعد ادعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن التوكن هو أوراق مالية

تام شمس - الثلاثاء 2 أغسطس 2022 02:45 صباحاً - صرحت منصة تداول العملات الرقمية باينانس يو إس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها أنها ستزيل توكن AMP "بدافع الحذر الشديد" من احتمال اتخاذ إجراءات ضده من قبل المنظمين الفيدراليين.

ففي منشور مدونة يوم الاثنين، قالت باينانس يو إس إنها ستغلق ودائع Amp (AMP) وإزالة زوج تداول زوج AMP مقابل الدولار يوم ١٥ أغسطس بعد أن تم ذكر التوكن في إجراء قانوني من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC . حيث قدمت الجهة التنظيمية الفيدرالية شكوى ضد مدير منتج سابق في كوين بيز وشخصين في يوليو زعمت فيها أن AMP وثماني عملات مشفرة أخرى كانت "أوراق مالية ذات أصول مشفرة" تقع ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقد أوضحت باينانس يو إس قائلة: "نعتقد أنه في بعض الظروف، يحمي إزالة أحد الأصول مجتمعنا بشكل أفضل من مخاطر لا داعي لها". "نحن نعمل في صناعة سريعة التطور، وقد تم تصميم عمليات الإدراج والإزالة لدينا بحيث تستجيب لتطورات السوق والتطورات التنظيمية."

ووفقًا لباينانس يو إس، إن AMP هو التوكن الوحيد من بين التسعة المذكورة في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات المتاح للتداول على المنصة. وأضافت البورصة أن تداول AMP "قد يُستأنف في وقت ما في المستقبل"، لكنها لم تذكر تاريخًا. قد تواجه أيضًا بورصات وشركات العملات المشفرة الأخرى التي تدرج التوكن بالإضافة إلى باورليدجر (POWR) وكروماتيكا (KROM) ودي إف إكس فاينانس (DFX) ورالي (RLY) وراري غافرنانس توكن (RGT) وديريفا داو (DDX) وإل سي إكس وإكس واي أو التدقيق من هيئة الأوراق المالية والبورصات إذا اختارت الهيئة التنظيمية متابعة إجراءات الإنفاذ.

حيث قالت كارولين فام، مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية، ردًا على قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات: "يمكن أن يكون لمزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تداعيات واسعة تتجاوز هذه الحالة الفردية، مما يؤكد مدى أهمية وإلحاح عمل المنظمين معًا".

في وقت كتابة هذه السطور، انخفض سعر AMP بنسبة ٦٪ تقريبًا في الأربع وشرين ساعة الماضية ليصل إلى ٠,٠٠٨٧٤ دولارًا، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب. ومع ذلك، ارتفع سعر RGT بأكثر من ٥٥٪ ليصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٧,٨٣ دولارات.