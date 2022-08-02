المدعي العام في نيويورك تدعو المبلغين عن المخالفات ممن تعرضوا "للخداع أو التأثر" بانهيار سوق العملات المشفرة

فتح المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، الأبواب أمام المستثمرين الذين ربما شهدوا سوء سلوك في شركات العملات المشفرة وسط تقلبات السوق الشديدة لتقديم شكوى كمبلغ عن المخالفات.

ففي إشعار يوم الاثنين، دعت جيمس مستخدمي العملات المشفرة في نيويورك الذين تم حظرهم من الحسابات في البورصات أو منصات الإقراض، أو غير قادرين على الوصول إلى الأموال، أو "خدعوا بشأن استثماراتهم في العملات المشفرة" للاتصال بمكتب النائب العام. كمبلّغ عن المخالفات، يمكن إخفاء هويّة الفرد الذي يتقدم بشكوى لدى السلطات - ويتضمن موقع المدعي العام في نيويورك على الويب بالفعل خيار إرسال المستندات والمعلومات ذات الصلة من خلال متصفح تور.

حيث قالت جيمس: "وُعد المستثمرون بعائدات كبيرة على العملات المشفرة، لكنهم فقدوا أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس". "أنا أحث أي شخص من نيويورك يعتقد أنه خدع من قبل منصات العملات المشفرة على الاتصال بمكتبي، وأشجع العاملين في شركات العملات المشفرة الذين ربما شهدوا على سوء سلوك أن يتقدموا بشكوى للإبلاغ عن المخالفات."

دعا مكتب المدعي العام على وجه التحديد المستثمرين الذين قد تكون أموالهم قد تأثرت بانهيار تيرا (LUNA) - التي أعيدت تسميتها الآن إلى تيرا كلاسيك (LUNC) - وكذلك أولئك الذين توقفت عمليات سحبهم مؤقتًا أو تجمدت حساباتهم على منصات الرهن أو توليد العائدات بما في ذلك سيلسيوس و فوياجر ومرساة وستيبل غينز. وسيقوم مكتب حماية المستثمر التابع للمدعي العام بنيويورك بمعالجة أي شكاوى يتم تلقيها.