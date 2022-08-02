شركة دبليو ثري بي كلاود للبنية التحتية السحابية لبلوكتشين تطرح أسهمها للجمهور عبر شركة استحواذات ذات أغراض خاصة بقيمة ١,٢٥ مليار دولار

تام شمس - الثلاثاء 2 أغسطس 2022 02:45 صباحاً - يوم الإثنين، أعلنت دبليو ثري بي كلاود، وهي شركة تبني مراكز بيانات عالمية لقطاعي ويب ٣ وبلوكتشين، أنها ستطرح أسهمها للجمهور من خلال شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) سوشيال لافريج أكويزيشن كورب I.

والشركة مُدرجة في بورصة نيويورك، ولديها ٣٤٥ مليون دولار كأمانة وقد تلقت تعهدات من إيه إم دي وكونسنسيس وإس كيه إنك وغيرها مقابل ٥٠ مليون دولار إضافية في استثمارات جديدة. ستبلغ قيمة دبليو ثري بي كلاود بعد الصفقة المجمعة ١,٢٥ مليار دولار.

في العام الماضي، حققت مراكز البيانات السبعة التابعة لدبليو ثري بي كلاود، والتي تقع جميعها في الولايات المتحدة، مبيعات بقيمة ٤٠ مليون دولار، حيث يعمل ٨٥٪ منها على الطاقة المتجددة. كما يعمل جوزيف لوبين، مؤسس كونسنسيس والمؤسس المشارك لإيثريوم، حاليًا في مجلس إدارة دبليو ثري بي كلاود. تم تصميم الشركة لإنشاء بنية تحتية للتخزين والحوسبة ترقبًا لطفرة ويب ٣، حيث تتوقع نموًا بنسبة ٦٨٥٪ في إيراداتها في عام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢١.

تستهدف دبليو ثري بي كلاود التمويل اللامركزي والتوكنات غير القابلة للاستبدال ومشاريع الميتافيرس، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا التي تسعى لدخول مجال بلوكتشين كعملائها الأساسيين. تستخدم مشاريع العملات المشفرة مثل إيثريوم وسولانا وألكيمي وفايلكوين وليدو فاينانس وغيرها خدمات مركز البيانات الخاصة بها. تاريخيًا، كان قطاع الحوسبة اللامركزية وعرض النطاق الترددي قد ولّد معظم إيراداته. فيما يتعلق بالتطوير، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبليو ثري بي كلاود سامي عيسى: