حجم تداول كريبتو بانكس يرتفع بنسبة ١٨٤٧٪ بعد أن أطلقت تيفاني آند كو مجموعة التوكنات غير القابلة للاستبدال الحصرية

تام شمس - الاثنين 1 أغسطس 2022 10:30 مساءً - يوم الإثنين، ارتفع حجم تداول كريبتو بانكس، إحدى مجموعات التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) الأكثر شيوعًا في القطاع، بنسبة ١٨٤٧٪ على مدار ٢٤ ساعة. تم تداول أكثر من ١٢٢٦,٦٨ دولارًا أمريكيًا بقيمة إيثريوم (ETH) من توكنات Punk غير القابلة للاستبدال خلال ذلك الوقت. يبدو أن زيادة الاهتمام مرتبط بإطلاق شركة تيفاني آند كو للمجوهرات الفاخرة مجموعة التوكنات غير القابلة للاستبدال الخاصة بها، والتي لها ميزة خاصة لحاملي توكنات Punk.

تتكون المجموعة التي يطلق عليها اسم "NFTiffs" من ٢٥٠ تمريرة رقمية. ويمكن لأي شخص شراء NFTiffs، والتي يتم سكها على بلوكتشين إيثريوم. ومع ذلك، يمكن لحاملي كريبتوبانك استعادة التوكنات غير القابلة للاستبدال لتجربة مجوهرات مخصصة. بعد الشراء، يمكن لحاملي Punk اختيار الحصول على قلادة مصممة خصيصًا وعمل فني رقمي قائم على التوكنات غير القابلة للاستبدال يشبه تصميم المجوهرات النهائي، والتي تم تصنيعها من قبل الحرفيين داخل الشركة ومستوحاة من مجموعة التوكنات غير القابلة للاستبدال Punks.

اعتمادًا على مجموعة ألوان توكنات Punk، ستصنع تيفاني المعلقات باستخدام ما لا يقل عن ٣٠ حجرًا كريمًا مثل الياقوت والجمشت والإسبنيل والألماس بإطارها من الذهب الوردي أو الأصفر عيار ١٨ قيراط. وسيتلقى المشترون عرضًا لقطعتهم بحلول أكتوبر، مع التسليم المادي المتوقع في عام ٢٠٢٣.

سيكلف كل NFTiff ٣٠ إيثريوم، والتي تغطي تكلفة التوكنات غير القابلة للاستبدال وقلادة وسلسلة مخصصة، بالإضافة إلى الشحن والمناولة. سيبدأ البيع في ٥ أغسطس الساعة ١٠:٠٠ صباحًا وموعد الاسترداد هو ١٢ أغسطس الساعة ٩:٠٠ مساءً بالتوقيت الشرقي.

في وقت كتابة هذه السطور، كان سعر كريبتو بانكس هو ٧٤,٧٥ إيثريوم، مما يعني أن عشاق المجوهرات يجب أن يدفعوا حوالي ١٢٥٠٠٠ دولار مقابل Punk NFT بالإضافة إلى ٣٠ إيثريوم مقابل NFTiff إذا كانوا يرغبون في المشاركة في تجربة المجوهرات المخصصة.