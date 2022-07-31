بيتكوين في طريقها إلى "واحدة من أكبر الأسواق الصاعدة" حيث تبلغ مكاسب شهر يوليو ٢٠٪

تام شمس - الأحد 31 يوليو 2022 03:48 مساءً - شقت بيتكوين (BTC) طريقها إلى أعلى مستوياتها خلال ستة أسابيع جديدة يوم ٣١ يوليو مع اقتراب المواجهة لكل من الإغلاق الأسبوعي والشهري.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

"بارت سيمبسون" يحيي المتداولين في الإغلاق الشهري لبيتكوين

أظهرت بيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار ألغى جميع مكاسبه في وقت مبكر من عطلة نهاية الأسبوع، حيث انخفض من ٢٤٦٧٠ دولارًا إلى ٢٣٥٥٥ دولارًا في ساعات.

كان هيكل المخطط البياني الناتج مألوفًا جدًا للمشاركين في السوق على المدى الطويل، مما أدى إلى إنشاء شكل "بارت سيمبسون" على الأطر الزمنية للساعة.

ومع ذلك، ظلت عمليات التصفية قابلة للإدارة، حيث بلغ إجمالي العملات المشفرة ١٥٠ مليون دولار خلال ٢٤ ساعة حتى وقت كتابة هذه السطور وفقًا لبيانات مصدر التحليلات كوين غلاس - أقل من الأيام السابقة.

مخطط تصفية العملات المشفرة. المصدر: كوين غلاس

بالنسبة للمتداول والمحلل الشهير ريكت كابيتال، كان هناك الآن سبب للاعتقاد بأن إغلاق الشمعة الأسبوعية القادمة سيؤكد أن بيتكوين أعادت تأسيس خط اتجاه رئيسي كدعم بعد أسابيع من الفشل.

وبالنظر إلى المستقبل، لم يكن الجميع مقتنعين بأن قوة السوق الحالية لديها مجال كبير للاستمرار.

في واحدة من منشورات تويتر المختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تطلع عالم المواد، مبتكر المواد التحليلية لمورد التحليلات على السلسلة، إلى معدلات التمويل على منصات المشتقات التي أصبحت إيجابية بشكل متزايد، مما يشير إلى إجماع قوي للغاية على أن الأسعار يمكن أن ترتفع دون رادع.

وكتب: "تمت إعادة تعيين التمويل السلبي بالكامل تقريبًا، تمامًا كما حدث في أواخر مارس. وربما نشهد تمويلًا إيجابيًا لبعض العملات البديلة قريبًا".

"أعتقد أنه ستوجد دفعة أخيرة في المنطقة المظللة قبل أن تتلاشى الحركة الانخفاضية."

ومع ذلك، كان زوج بيتكوين مقابل الدولار لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة ١٩٪ تقريبًا لشهر يوليو، وهي متناقضة بشكل صارخ مع أي شهر آخر من العام حتى الآن.

ووفقًا لبيانات من كوين غلاس، كانت عائدات شهر يوليو من المتوقع أن تكون هي الأفضل لبيتكوين منذ أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام ٢٠٢١.

مخطط عوائد بيتكوين الشهرية (لقطة شاشة). المصدر: كوين غلاس

بيتكوين يمكن الآن أن تنتظر واحدة من "أكبر الأسواق الصاعدة"

وجهت وجهات نظر أخرى القليل من الاهتمام لاحتمال حدوث تصحيح جديد على المدى القصير.

وبالنظر إلى الأداء المحتمل في النصف الثاني من عام ٢٠٢٢، لم يترك مايك ماكغلون، كبير استراتيجيي السلع في بلومبرغ إنتليجنس، الكثير من الشك حول كيفية أداء بيتكوين على وجه الخصوص.

حيث أشار على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن التلميحات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتعامل مع رفع أسعار الفائدة على "أساس الاجتماع على حدة"، وفقًا لما قاله الرئيس جيروم باول هذا الأسبوع، "قد يمثل محورًا لاستئناف #بيتكوين ميلها إلى التفوق على معظم الأصول".

وأضاف حول خط الاتجاه على مدى ٢٠٠ أسبوع: "شهد شهر يوليو أكبر خصم في تاريخ بيتكوين إلى متوسطاتها المتحركة على مدى ١٠٠ و٢٠٠ أسبوع، مع ما يترتب على ذلك من آثار على التعافي".

"أنا أرى المخاطرة مقابل المكافأة تميل بشكل إيجابي لواحد من أكبر الأسواق الصاعدة في التاريخ."

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.