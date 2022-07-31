تيكيت ماستر تستكشف إنتاج منتجات التوكنات غير القابلة للاستبدال الخاصة بالمؤسسات بما يتجاوز إصدار التذاكر

تام شمس - الأحد 31 يوليو 2022 02:50 مساءً - يكشف إعلان وظيفة جديدة من قبل أكبر شركة تذاكر في أمريكا، تيكيت ماستر، عن الاهتمام السائد باستكشاف مصادر جديدة للإيرادات باستخدام التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs).

على مدار العامين الماضيين، ساعد الفنانون والموسيقيون وصناعة الرياضة في دفع نظام التوكنات غير القابلة للاستبدال البيئي إلى دائرة الضوء حيث خدمت التكنولوجيا غرضها كأداة قوية لمشاركة المعجبين. وعلى العكس من ذلك، استقل معظم الجمهور قطار الضجة بحثًا عن الأرباح من خلال إعادة بيع المقتنيات في الأسواق الثانوية.

ولكن مع تباطؤ ضجة التوكنات غير القابلة للاستبدال في نهاية المطاف بحلول منتصف عام ٢٠٢٢، يبحث رواد الأعمال والشركات عن حالات استخدام جديدة تتجاوز المقتنيات. إذ سلطت دراسة أجرتها شركة التدقيق الكبرى "ديلويت" يوم ٤ في مايو ٢٠٢٢ الضوء على الإمكانات غير المستغلة لنظام العملات المشفرة البيئي لفتح أسواق جديدة لصناعة الرياضة:

"يمكننا أن نرى ملكية جزئية للتذاكر والأجنحة الموسمية وإعادة اختراع عملية إعادة بيع التذاكر."

كذلكك يكشف إعلان الوظيفة الأخير لتيكيت ماستر لمدير منتج لأدوات التوكنات غير القابلة للاستبدال عن نية الشركة في طرح منتجات المؤسسات القائمة على التوكنات غير القابلة للاستبدال "عبر جميع فئات المحتوى بما في ذلك الرياضة والموسيقى". ويتطلب الدور أيضًا تطوير منتجات وميزات جديدة تلبي الاحتياجات المستقبلية لأعمالها في التوكنات غير القابلة للاستبدال.

منشور وظيفة تيكيت ماستر لمدير منتج تذاكر التوكنات غير القابلة للاستبدال. المصدر: لينكد إن

مع الدور الجديد في نيويورك، تهدف تيكيت ماستر إلى دعم إنتاج التوكنات غير القابلة للاستبدال مع إكمال سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال الذي تم إطلاقه مؤخرًا.