جامعة هونغ كونغ تفتتح فصلًا دراسيًا للواقع المختلط في الميتافيرس

تام شمس - الأحد 31 يوليو 2022 02:50 مساءً - أعلنت جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا (HKUST) عن استضافة حفل إطلاق فصل دراسي للواقع الافتراضي على الميتافيرس يوم ١ سبتمبر. ويمثل الإطلاق بداية خطة HKUST لتعزيز التعلم الغامر من خلال بناء حرم جامعي افتراضي في الميتافيرس، والذي سيُطلق عليه اسم MetaHKUST.

حيث صرح أستاذ أكاديمي من جامعة HKUST لساوث تشاينا مورنينغ بوست أن إطلاق فصل الواقع المختلط يمثل افتتاح حرم جامعي جديد في مدينة غوانغتشو بهونغ كونغ. وأضاف بان هوي، أستاذ كرسي الوسائط الحاسوبية والفنون في حرم غوانغتشو الجامعي، ما يلي:

"قد يكون الكثير من الضيوف في الخارج ولا يمكنهم حضور [الافتتاح]، لذلك سنستضيفه في الميتافيرس."

من خلال بناء MetaHKUST، تخطط المؤسسة لإنشاء بيئة تعليمية تربط فعليًا بين الحرمين الجامعيين - في هونغ كونغ وغوانغتشو. ومن خلال ربط الحرم الجامعي تقريبًا، تأمل HKUST في مساعدة الطلاب على التغلب على القيود الجغرافية عند حضور الفصول الدراسية.

في حين انتقلت الجامعات في جميع أنحاء العالم إلى خدمات مثل زوم لإجراء دروس عبر الإنترنت أثناء جائحة كوفيد-١٩، يعتقد هوي أن التعلم في الميتافيرس هو خيار أفضل للطلاب لأنه يعزز مستوى أكبر من التفاعل، مضيفًا:

"من خلال الواقع الافتراضي، يمكنك أن تشعر كما لو كنت هناك. وستؤدي طريقة تفاعلك مع الطلاب من حولك إلى زيادة نتائج التعلم".

وعلى الرغم من حداثة التكنولوجيا، قال وانغ يانغ، نائب الرئيس للتقدم المؤسسي في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، إن الميتافيرس "موجود ليبقى".