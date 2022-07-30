سعر بيتكوين يتطلع إلى إنهاء شهر يوليو عند ٢٤ ألف دولار مع خروج المعنويات من منطقة "الخوف"

تام شمس - السبت 30 يوليو 2022 05:45 مساءً - انخفضت تقلبات بيتكوين (BTC) في نهاية الأسبوع الأخير من شهر يوليو مع اقتراب الإغلاق الشهري.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع في بؤرة التركيز لإغلاق يوليو

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو احتفاظ زوج بيتكوين مقابل الدولار بمبلغ ٢٤٠٠٠ دولار كمقاومة حتى ٣٠ يوليو.

وقد استفاد الزوج من الرياح الخلفية الكلية عبر الأصول الخطرة في النصف الثاني من الأسبوع، بما في ذلك النهاية المتدفقة لأسهم الولايات المتحدة. كما ارتفع مؤشر إس وبي ٥٠٠ وناسداك المركب بنسبة ٤,١٪ و٤,٦٪ خلال الأسبوع على التوالي.

في ظل وجود إمكانية للتداول غير المكتمل لإثارة ظروف متقلبة في الإغلاق الأسبوعي والشهري بفضل ضعف السيولة، إلا أن المحللين حذروا من أن أي شيء قد يحدث بين الآن وحتى ٣١ يوليو.

حيث لخص جوش راجر قائلًا: "سأجلس فقط وأراقب السوق حتى الإغلاق الأسبوعي كما هو الحال دائمًا".

"من الصعب الدخول في أي صفقات جدية على الرغم من إمكانية وجود عدد قليل من العملات المختلفة عن حالة السوق الحالية التي تستمر في الأداء الجيد خلال عطلة نهاية الأسبوع."

ركز آخرون على أهمية مستويات الأسعار الفورية الحالية، والتي تقع فوق المتوسط ​​المتحرك الرئيسي على مدى ٢٠٠ أسبوع (MA) عند ٢٢٨٠٠ دولار. سيكون إنهاء الأسبوع فوق خط الاتجاه هذا هو الأول لعملة بيتكوين منذ يونيو.

ومع ذلك، دعا المتداول الشهير رومان، الذي يتبنى وجهة نظر متحفظة قصيرة الأجل، إلى العودة إلى ما لا يقل عن ٢٣٠٠٠ دولار بفضل ظروف "ذروة الشراء".

استمر التفاؤل في الزيادة عبر أسواق العملات الرقمية خلال الأسبوع، حيث وصل مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة إلى أعلى مستوياته منذ ٦ أبريل بعد الخروج من أطول فترة من "الخوف الشديد".

عند ٤٥/١٠٠، كان المؤشر رسميًا في المنطقة "المحايدة" اليوم.

مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة (لقطة شاشة). المصدر: Alternative.me

من المقرر استمرار الاتجاه الصعودي للذهب

في غضون ذلك، قال مايكل فان دي بوب، المساهم في كوينتيليغراف، في الشهر المقبل، إن أداء الأسهم سيستمر في توفير ظروف خصبة لانتعاش العملات المشفرة.

حيث جاء في جزء من تحديث على تويتر في ٢٩ يوليو: "يبدو أننا سنحصل على هذا الاستمرارية في أغسطس، بما في ذلك العملات المشفرة وبيتكوين".

كان من المقرر أن يكون أغسطس شهرًا هادئًا بالنسبة لمحفزات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة، حيث لن يغير الاحتياطي الفيدرالي سياسته بطريقة مجدولة حتى سبتمبر.

ومع ذلك، ظل خطر ارتفاع التضخم قائمًا، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك (CPI) القادم يوم ١٠ أغسطس. هذا الأسبوع، أعلن الاتحاد الأوروبي عن أعلى تقدير شهري للتضخم في منطقة اليورو عند ٨,٩٪.

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