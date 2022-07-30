يونيسواب تواجه خطر خسارة المكاسب التي حققتها في يوليو بنسبة ٨٠٪

تام شمس - السبت 30 يوليو 2022 03:48 مساءً - يبدو أن يونيسواب (UNI) جاهزة لنشر أفضل أداء شهري لها منذ أكثر من عام حيث ارتفع السعر بنسبة ٨٠٪ تقريبًا في يوليو، ولكن تظهر بوادر انسحاب ممتد في المدى القريب.

سعر يونيسواب قد تضاعف تقريبًا في يوليو

يشهد سعر UNI أحد أفضل الشهور على الإطلاق، حيث وصل إلى ما يقرب من ٩ دولارات يوم ٣٠ يوليو مقابل ما يقرب من ٥ دولارات في بداية الشهر، وهي أفضل عوائد منذ ارتفاع الأسعار في يناير ٢٠٢١ بنسبة ٢٥٠٪.

المخطط البياني الأسبوعي لسعر زوج UNI مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

الخوف من تفويت فرصة ترقية ميرج مع اقتراح "تبديل الرسوم" لتوكن UNI

ظهرت مكاسب يونيسواب بشكل أساسي بسبب التحركات الصعودية المماثلة في سوق العملات المشفرة الأوسع. لكن تبين أنها ضخمة نسبيًا بسبب النشوة المستمرة المحيطة بترقية "ميرج".

والجدير بالذكر أن الانتقال المحتمل لسلسلة بلوكتشين إيثريوم من إثبات العمل إلى إثبات الحصة في سبتمبر قد أثار هستيريا الشراء بين التوكنات ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، ربما كانت UNI تستمد مكاسبها مما يسمى بمقترح "تبديل الرسوم".

وعلى وجه التحديد، كان نظام حوكمة المجتمع الذي يشرف على يونيسواب يناقش إذا ما كان يجب منح حاملي UNI الحق في كسب عمولة بنسبة ٠,٥٪ من رسوم التداول بنسبة ٣٪ في يونيسواب مع مكافأة الباقي لمزودي السيولة.

"الوتد الصاعد" لا يزال يتكون

من الناحية الفنية، تتجه UNI الآن هبوطيًا بعد اختبار ٢٠ دولارًا كمقاومة مؤقتة.

إذ يتطلع السعر الآن إلى تراجع ممتد نحو خط الاتجاه العلوي لنموذج "الوتد الصاعد" السائد - حول ٨ دولارات.

ومع ذلك، فإن سعره قد يخاطر بالهبوط أكثر إذا هبط مرة أخرى داخل نطاق تداول النموذج، المحدد بواسطة خطي اتجاه تصاعديين متقاربين.

المخطط البياني اليومي لسعر زوج UNI مقابل الدولار يظهر انهيار "الوتد الصاعد". المصدر: تريدينغ فيو

ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الأوتاد الصاعدة هي أنماط انعكاسية هبوطية، والتي يتم حلها بعد كسر السعر أسفل خطوط الاتجاه السفلية. وفي الوقت نفسه، يكون هدف الربح عادةً مساويًا للمسافة القصوى بين خطوط الاتجاه العلوية والسفلية عند القياس من نقطة الانهيار.

بعبارة أخرى، يمكن أن ينخفض ​​سعر UNI نحو ٤,٥٠ دولارات بحلول سبتمبر، بانخفاض ٥٠٪ عن سعر اليوم إذا استمر هذا النمط.

وعلى العكس من ذلك، قد يؤدي الارتداد إلى أو قبل اختبار خط الاتجاه العلوي للوتد الصاعد إلى إعادة اختبار UNI لمستوى ١٠ دولارات كمقاومة مؤقتة. عند القيام بذلك، يمكن أن يتطلع السعر إلى حركة صعودية ممتدة نحو النطاق ١١,٥٠ دولارًا أمريكيًا - ١٧ دولارًا أمريكيًا.

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