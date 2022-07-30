دبي تسمح بالتشغيل الكامل لشركة "إف زي إي" التابعة لإف تي إكس عبر أول ترخيص لمنتج الحد الأدنى

تام شمس - السبت 30 يوليو 2022 11:41 صباحاً - يوم الجمعة، حصلت إف زي إي، وهي شركة تابعة لبورصة العملات المشفرة إف تي إكس، على أول ترخيص منتج حد أدنى (MVP) في دبي، مما يسمح بالتشغيل الكامل للبورصة في المنطقة.

وقد أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي رخصة التشغيل لشركة إف زي إي بموجب برنامج منتجات الحد الأدنى، والذي تم تصميمه لتحقيق نمو آمن ومستدام في دبي وفقًا لهلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي. في الوقت الحالي، توجد عمليات إف زي إي في مرحلة الاختبار وستركز على تقديم خدمات العملات المشفرة المختلفة.

ووفقًا لسام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي لشركة إف تي إكس، ستعمل البورصة المرخصة حديثًا وفقًا لنموذج يتضمن الرقابة التنظيمية وضوابط الامتثال لمجموعة العمل المالي (FATF) التي تلبي احتياجات الأسواق المالية الدولية من المستوى الأول. بالإضافة إلى ذلك، كشف المري أنه سيتم استخدام عمليات البورصة كتجربة تنظيمية للخدمات التجارية المستقبلية باستخدام الأصول الافتراضية.

حيث قال المري: "ستسمح مرحلة MVP، الحصرية لاختيار لاعبين دوليين مسؤولين مثل إف تي إكس، لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بوضع إرشادات حكيمة ورافعات تخفيف المخاطر للعمليات التجارية الآمنة".

ومن خلال الترخيص، تمت الموافقة على إف زي إي لنشر منتجات المشتقات المشفرة المنظمة وخدمات التداول للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمل البورصة أيضًا كغرفة مقاصة، وتشغيل سوق توكنات غير قابلة للاستبدال (NFT)، وتقديم خدمات الحفظ في جميع أنحاء المنطقة.

في مارس ٢٠٢٢، كانت إف تي إكس أول من حصل على ترخيص بوصة أصول افتراضية (VAX) في دبي بعد فترة وجيزة من توقيع المنظمين على قانون الأصول الافتراضية وتأسيس هيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي. كما تلقت بورصة العملات المشفرة أوكي إكس أيضًا ترخيصًا مؤقتًا من السلطات التنظيمية في دبي لتقديم خدمات إضافية للمستثمرين المحليين ومقدمي الخدمات المالية.

اتخذت دبي وبقية الإمارات العربية المتحدة خطوات نحو تبني العملات المشفرة بوتيرة سريعة هذا العام. وقد قطعت الإمارات خطوة إلى الأمام في رهانها على الابتكار في وقت سابق من هذا العام بإطلاق استراتيجية دبي ميتافيرس.