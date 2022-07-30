نادي كرة القدم أرجنتيني يرحب بأول توقيع للاعب جديد مقابل العملات المشفرة وسط التباطؤ الاقتصادي

تام شمس - السبت 30 يوليو 2022 09:48 صباحاً - وصلت القيود الاقتصادية في الأرجنتين إلى صناعة الرياضة، حيث احتل التوقيع الأول للاعب كرة قدم محلي بعملات مشفرة عناوين الصحف الوطنية.

تم نقل لاعب خط الوسط جوليانو غالوبو من نادي بانفيلد الرياضي إلى نادي ساو باولو فوتيبول كلوب بعملة USDC، بما يتجاوز ٦ ملايين دولار ويصل إلى ٨ ملايين دولار اعتمادًا على سعر الصرف المتقلب للبيزو الأرجنتيني، وفقًا لمصادر محلية. وقد أصبح النقل ممكنًا من خلال التعاون مع بورصة العملات المشفرة المكسيكية بيتسو.

حيث قال تاليس فريتاس، مدير بيتسو في البرازيل: "نحن فخورون جدًا بالعمل مع هذين الناديين من أجل هذا التوقيع التاريخي لساو باولو مع كل الأمان والشفافية والمرونة التي يوفرها اقتصاد العملات المشفرة".

جاء الانتقال وسط وضع اقتصادي صعب للأندية الرياضية الأرجنتينية. إذ تستمر فجوة التبادل المنتشرة بين البيزو والدولار في التصاعد، مما يؤثر على إمكانية توقيع لاعبي كرة القدم من قبل الفرق الدولية ويدفعهم إلى إعادة التفاوض على عقودهم لتعديل رواتبهم إلى سعر الدولار المتقلب.

كما أدى الاقتصاد غير المستقر في البلاد إلى اعتماد كبير للعملات المشفرة، وخاصة العملات المستقرة. وقد تصاعد الاتجاه نحو العملات المستقرة بعد الاستقالة المروعة لوزير الاقتصاد الأرجنتيني في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

تم أيضًا تكرار ممارسة تبني العملات المشفرة في الألعاب الرياضية من قبل اللاعبين والأندية على حدٍ سواء في البلاد. ومع ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تقبل فيها الأندية العملة المشفرة كشكل من أشكال الدفع للانتقالات الدولية لاستعادة ميزة تنافسية في السوق للاعبين.

وعلى الرغم من حداثتها، ستظل معاملة العملة المشفرة التي تنطوي على غالوبو خاضعة للوائح. فوفقًا لبلومبرغ، أوضحت مصادر البنك المركزي الأرجنتيني أن تحويل غالوبو هو عملية تصدير. نتيجة لذلك، سيضطر بانفيلد إلى تصفية USDC إلى العملة المحلية، البيزو، باستخدام سوق الصرف الرسمي.

ومن ناحية أخرى، لا يزال من غير الواضح كيف يختار لاعب كرة القدم المحترف استبدال USDC بسوق الصرف الرسمي مباشرة مع السماح للنادي بمقاومة إجراءات البنك المركزي.