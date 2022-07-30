سعر بيتكوين يتوقف قبل ٢٤ ألف دولار بينما يفسد "الإعداد الكلاسيكي القصير" متعة المضاربين على الصعود

تام شمس - السبت 30 يوليو 2022 03:48 صباحاً - شهدت عملة بيتكوين (BTC) تقلبات جديدة بعد افتتاح وول ستريت النهائي لشهر يوليو حيث ظلت القمم الواقعة شمال ٢٤٠٠٠ دولار مقاومة قوية.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

المقاومة تضرب بيتكوين عند ٢٤٠٠٠ دولار

عكست البيانات الواردة من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو استمرار نضال المضاربين على الارتفاع حيث كان زوج بيتكوين مقابل الدولار يتأرجح حول علامة ٢٤٠٠٠ دولار يوم ٢٩ يوليو.

حاول الزوجان مطابقة القمة المحلية للأسبوع البالغة ٢٤٤٥٠ دولارًا أمريكيًا، لكن هذا فشل في النهاية في أن يتحقق بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي الذي ضغط على العملة المشفرة على الرغم من مكاسب الأسهم الأمريكية.

حيث واصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ارتفاعه خلال تداولات وول ستريت، متجاوزًا ١٠٦ بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ ٥ يوليو.

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على شكل شمعة. المصدر: تريدينغ فيو

أضاف التضخم القياسي في منطقة اليورو إلى مزيج المشغلات الكلية في اليوم، بينما ظل الإغلاق الشهري لعبة تخمين لمحللي بيتكوين.

وعلى الأطر الزمنية القصيرة، نظر المتداول الشهير Crypto Tony إلى ما أسماه "الإعداد القصير الكلاسيكي" حول القمة، والذي ظل أفضل مستوى لعملة بيتكوين منذ منتصف يونيو.

ومع ذلك، ظلت المستويات الرئيسية الأخرى قادرة على العمل كدعم في حالة التراجع الأعمق. وشمل ذلك المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع لبيتكوين عند حوالي ٢٢٨٠٠ دولار والسعر المحقق عند ٢١٨٢٠ دولارًا.

ولكن من حيث ما ذُكر أعلاه، فإن شمعة بيتكوين الأسبوعية ستحتاج إلى الإغلاق لتأكيد انعكاس المقاومة/الدعم، حسبما أشار المتداول والمحلل الزميل Rekt Capital في اليوم.

وسيكون الإغلاق الأسبوعي أيضًا بمثابة الإغلاق الشهري، مما يجعل ٣١ يوليو يومًا نفسيًا رئيسيًا للحساب بعد تراجع يونيو بنسبة ٤٠٪ - وهو أسوأ أداء شهري لبيتكوين منذ سبتمبر ٢٠١١، وأكدت الأرقام من مصدر البيانات على السلسلة كوين غلاس.

مخطط عوائد بيتكوين الشهرية (لقطة شاشة). المصدر: كوين غلاس

١٨٠ يوما حتى "الشفاء التام"؟

تلخيصًا لعام ٢٠٢٢ لأسواق العملات المشفرة حتى الآن، في غضون ذلك، أشار تقرير جديد صادر عن شركة التحليلات على السلسلة غلاسنود وموقع تتبع الأسواق كوين ماركت كاب إلى المدة التي يمكن أن يستغرقها طريق التعافي.

بعد الفوضى، التي بدأت مع تيرا (LUNA) - التي أعيدت تسميتها الآن تيرا كلاسيك (LUNC) - الانهيار في مايو، حدثت "إعادة ضبط" في جميع الأصول المشفرة، حسبما ذكر التقرير.

مع انخفاض بيتكوين وإيثريوم (ETH) فقط بنسبة ٧٥ ٪ من أعلى مستوياته على الإطلاق في أقل من عام، قد لا يتغير الاتجاه نهائيًا حتى عام ٢٠٢٣.

وجاء في البيان: "كان السوق في هذا الوضع فقط منذ منتصف يونيو، واستغرقت دورات الهبوط السابقة في المتوسط ​​١٨٠ يومًا قبل أن يكون الانتعاش الكامل ساريًا".

سلط كل من غلاسنود وكوين ماركت كاب، على وجه الخصوص، الضوء على محنة القائمين بالتعدين الذين واجهوا، حسبما أفاد كوينتيليغراف، ضغوطًا مستمرة في هوامش الربح خلال الربع الثاني ومؤخرًا. وخلص التقرير إلى أنه:

"بشكل عام، كان عام ٢٠٢٢ حتى الآن بمثابة إعادة ضبط كبيرة لتوقعات السوق، وخفض نطاق واسع للرافعة المالية، ومن الناحية المثالية، كانت بداية لمجموعة جديدة من الأسس، التي يمكن أن تُبنى عليها حتى الهياكل الأطول".

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