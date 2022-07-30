المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع: الودائع في الكيانات غير المصرفية، بما في ذلك شركات العملات المشفرة، ليست مؤمنة

تام شمس - السبت 30 يوليو 2022 02:41 صباحاً - أصدرت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية الأمريكية، أو FDIC، تقريرًا استشاريًا لإبلاغ الجمهور بأنها "لا تؤمّن الأصول الصادرة عن كيانات غير مصرفية، مثل شركات العملات المشفرة".

ففي إشعار يوم الجمعة، نصحت المؤسسة البنوك في الولايات المتحدة بأنها بحاجة إلى تقييم وإدارة المخاطر في علاقات الطرف الثالث مع شركات العملات المشفرة. حيث قالت الوكالة الحكومية إنه بينما تمت تغطية الودائع في البنوك المؤمنة بما يصل إلى ٢٥٠ ألف دولار، لم يتم تطبيق مثل هذه الحماية "ضد التخلف عن السداد أو الإعسار أو الإفلاس لأي كيان غير مصرفي، بما في ذلك أمناء العملات المشفرة أو البورصات أو الوسطاء أو موفرو المحفظة أو غيرهم من الكيانات التي يبدو أنها تحاكي البنوك".

حيث قالت مؤسسة التأمين الفيدرالي (FDIC): "لقد أساءت بعض شركات العملات المشفرة تمثيل عروضها للمستهلكين على أن منتجات العملات المشفرة مؤهلة للحصول على تغطية تأمينية على الودائع من مؤسسة التأمين الفيدرالي (FDIC) أو أن العملاء مؤمَّنون من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالي (FDIC) في حالة فشل شركة العملات المشفرة". "هذه الأنواع من البيانات غير دقيقة ويمكن أن تسبب ارتباك المستهلك بشأن تأمين الودائع وتضر بالمستهلكين في ظل ظروف معينة."

جاء التقرير في أعقاب خطاب يوم الخميس من قسم الإنفاذ بمؤسسة التأمين الفيدرالية، حيث ادعى المستشاران العامان المساعدان جيسون جونزاليس وسيث روزبروك أن شركة إقراض العملات الرقمية فوياجر ديجيتال قد أدلت ببيانات "خاطئة ومضللة" بشأن الودائع المؤمن عليها. واقترح الفريق القانوني أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع لن تؤمن عملاء فوياجر ولا الأموال المودعة في المنصة ضد فشل الشركة.

"يمكن أن يؤدي ارتباك العملاء إلى مخاطر قانونية على البنوك إذا قامت شركة العملات المشفرة، أو شريك خارجي آخر لبنك مؤمن يتعاملون معه، بتقديم تحريفات حول طبيعة ونطاق تأمين الودائع. علاوة على ذلك، فإن التحريفات والتشويش على العملاء قد يتسببان في قيام المستهلكين المعنيين بالعلاقات مع البنوك المؤمنة بنقل الأموال، مما قد يؤدي إلى مخاطر السيولة للبنوك، وبالتالي قد يؤدي إلى مخاطر الأرباح ورأس المال".

بدأت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) في تأمين الودائع في عام ١٩٣٤، حيث بدأت أولًا بتغطية تصل إلى ٢٥٠٠ دولار. ومنذ ذلك الوقت، أبلغت الوكالة الحكومية عن عدم وجود أي مودع "فقد فلسًا واحدًا" في بنك مؤمَّن عليه من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية، على الرغم من فشل أكثر من ٩٠٠٠ مؤسسة من هذا القبيل قبل عام ١٩٤٠. حيث أفادت المؤسسة أن ٥٦١ بنكًا مؤمنًا قد فشل بين عامي ٢٠٠١ و٢٠٢٢، ووصل ذروته إلى ١٥٧ في ٢٠١٠.