مشروع قانون "الرقائق" يقدم منصب متخصص بلوكتشين في مكتب العلوم بالبيت الأبيض

تام شمس - السبت 30 يوليو 2022 02:41 صباحاً - منذ ساعتين
تضمن مشروع القانون، الذي يساعد صناعة أشباه الموصلات، أيضًا مشروع قانون الممثل دارين سوتو لإنشاء منصب لتقديم المشورة للرئيس بشأن بلوكتشين
أقر مجلس النواب الأمريكي قانون الرقائق والعلوم يوم الخميس بأغلبية ٢٤٣ صوتًا مقابل ١٨٧ صوتًا. ويقدم مشروع القانون، الذي تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ منذ أكثر من عام، منحًا وحوافز لصناعة أشباه الموصلات إلى جانب تشجيع البحث. كما أنه ينشئ منصبًا متخصصًا في بلوكتشين والعملات المشفرة في مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا (OSTP).
وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون يوم الأربعاء. وتبلغ ميزانيته الإجمالية ٢٨٠ مليار دولار، بما في ذلك ٥٢ مليار دولار في شكل منح وحوافز لمصنعي أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الذين يواجهون منافسة شرسة من الصين، و١٧٠ مليار دولار كحوافز للأبحاث. ومن المتوقع أن يسهم في تخفيف مشكلات سلسلة التوريد في الصناعة أيضًا.
مدرج في الفصل المطول "أحكام العلوم والتكنولوجيا المتنوعة" من القانون، وهو قسم ينشئ منصب متخصص في بلوكتشين والعملات المشفرة في OSTP "لتقديم المشورة للرئيس بشأن الأمور المتعلقة ببلوكتشين والعملات المشفرة". ووفقًا لبيان صادر عن النائب الديموقراطي عن فلوريدا دارين سوتو، فإن لغة هذا البند تأتي من مشروع قانون قدمه بشكل منفصل. حيث قال سوتو في البيان:
"بصفتي رئيسًا مشاركًا لمجموعة بلوكتشين في الكونغرس وعضوًا في لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، فأنا فخور بتعزيز السياسة اللازمة لضمان استمرار تشكيل الابتكار في حكومتنا، وسيفعل قانون CHIPS والعلوم ذلك تمامًا."
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