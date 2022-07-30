كوين فليكس تعلن عن تخفيض عدد الموظفين كجزء من تدابير لخفض التكاليف بنسبة تصل إلى ٦٠٪

تام شمس - السبت 30 يوليو 2022 02:41 صباحاً - قالت بورصة العملات المشفرة كوين فليكس إنها خفضت "عددًا كبيرًا" من أعضاء الفريق في محاولة لخفض تكاليف التشغيل.

ووفقًا لمنشور مدونة يوم الجمعة، قالت كوين فليكس إنها خفضت بعض الموظفين في "جميع الإدارات والمناطق الجغرافية" كجزء من تدابير لخفض تكاليف الشركة بنسبة ٥٠٪ إلى ٦٠٪. وسيركز غالبية أعضاء الفريق المتبقين على المنتج والتكنولوجيا، وقالت البورصة إنها ستنظر في التوسع مع "عودة الحجم".

حيث قالت البورصة إن "النية هي أن نظل بالحجم المناسب لأي كيان يفكر في الاستحواذ المحتمل أو فرصة الشراكة مع كوين فليكس".

يوم السبت، أوقفت كوين فليكس عمليات السحب بعد فشل طرف لم يذكر اسمه في تلبية طلب هامش بقيمة ٤٧ مليون دولار. وقد انتقل الرئيس التنفيذي مارك لامب لاحقًا إلى تويتر لتأكيد الشائعات التي تفيد بأن كوين فليكس كان لديه عقد مكتوب مع مؤيد بيتكوين كاش (BCH) روجر فير "يلزمه شخصيًا بضمان أي حقوق ملكية سلبية على حساب كوين فليكس الخاص به وزيادة الهامش بانتظام." وقد نفى فير ادعاء البورصة.

على الرغم من أن كوين فليكس أعادت فتح عمليات سحب المستخدمين جزئيًا يوم ١٤ يوليو، فقد أعرب العديد من المستخدمين عن مخاوفهم بشأن سيولة البورصة وسط مشكلات إفلاس أخرى مع ثري آروز كابيتال وفوياجر ديجيتال وسيلسيوس نتورك. وقد أشارت التقديرات لاحقًا إلى أن عجز كوين فليكس قد يصل إلى ٨٤ مليون دولار، حيث بدأت الشركة إجراءات التحكيم في هونغ كونغ.