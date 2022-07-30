المجموعات الموالية لروسيا جمعت ٤٪ فقط من تبرعات العملات المشفرة المرسلة إلى أوكرانيا

تام شمس - السبت 30 يوليو 2022 02:41 صباحاً - وفقًا لبيانات من شركة تحليل العملات المشفرة تشيناليسيس، أرسل المستخدمون أكثر من ٢ مليون دولار من العملات المشفرة إلى ٥٤ مجموعة مؤيدة لروسيا منذ ٢٤ فبراير، وهو جزء بسيط من تلك التي تلقتها العديد من المحافظ التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.

ففي منشور مدونة يوم الجمعة، قالت تشيناليسيس إنها تتبعت الأموال المرسلة إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تسيطر عليها المجموعات الموالية لروسيا في بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وUSDT-TRX ودوجكوين (DOGE) بدءًا من غزو ​​البلاد لأوكرانيا في فبراير. ووفقًا لبيانات تشيناليسيس، أرسل المستخدمون ما يقرب من ٢,٢ مليون دولار إلى المجموعات الموالية لروسيا، مع ذهاب أكثر من مليون دولار إلى حساب واحد غير مسمى.

في حين أنه قد تكون هناك مجموعات أخرى خارج تحقيق تشيناليسيس بشأن أولئك الذين يدعمون القوات الموالية لروسيا، تشير البيانات المتاحة إلى أن التبرعات التي بلغت ٢,٢ مليون دولار بلغت حوالي ٤٪ من العملات المشفرة المرسلة لدعم أوكرانيا. حيث أظهرت عناوين المحفظة المرتبطة بـ Aid for Ukraine، وهي منصة مدعومة من وزارة التحول الرقمي الحكومية، أن المنظمة تلقت أكثر من ٤٥ مليون دولار من العملات المشفرة منذ إطلاقها في مارس. أفادت بورصة العملات المشفرة "باينانس"، التي تسهل التبرعات من خلال صندوق الإغاثة الطارئة في أوكرانيا، تلقي أكثر من ١٠ ملايين دولار منذ فبراير.

تكبدت كل من روسيا وأوكرانيا خسائر فادحة منذ بدء الغزو. حيث أفادت Aid for Ukraine أن العملات المشفرة المرسلة إلى محافظها ستُستخدم لدعم المشاريع العسكرية والإنسانية للبلاد؛ في غضون ذلك، أفادت تشيناليسيس أن مبلغ ٢,٢ مليون دولار المرسل إلى الجماعات الموالية لروسيا يمكن استخدامه بشكل أساسي في المعدات العسكرية وتمويل مواقع الدعاية.

حيث قالت تشيناليستس: "على الرغم من أهميتها، إلا أن العملات المشفرة التي تم التبرع بها للمنظمات الموالية لروسيا والتي تبلغ ٢,٢ مليون دولار لا تزال ضئيلة مقارنة بعشرات الملايين من العملات المشفرة التي تم التبرع بها لأوكرانيا".

يبدو أن التبرعات لأوكرانيا كانت متوافقة مع القوانين الدولية. ومع ذلك، أفادت تشيناليسيس أن ما يقرب من نصف العملات المشفرة المرسلة إلى المجموعات الموالية لروسيا ستُستخدم لدعم القوات العسكرية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في منطقة دونباس الأوكرانية - وهي المناطق التي يعاقب عليها على وجه التحديد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو OFAC، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد تشيناليسيس أن المواطن الروسي ألكسندر جوتشكوفسكي، المدرج أيضًا على أنه مواطن مخصص بشكل خاص في عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، استخدم قنوات التواصل الاجتماعي للترويج لمشروع تيريكون. وبحسب ما ورد دعمت المجموعة الجهود الروسية في الحرب ضد أوكرانيا من خلال تبرعات العملات المشفرة للجيش في منطقة دونباس والبيع الاحتيالي للأعمال الفنية القائمة على توكنات غير قابلة للاستبدال.