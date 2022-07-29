عملة NIRV المستقرة المستندة إلى سولانا تنخفض بنسبة ٨٥٪ بعد التعرض لسرقة ٣,٥ ملايين دولار

تام شمس - الجمعة 29 يوليو 2022 08:41 صباحاً - أصبحت NIRV المستندة إلى الخوارزمية القائمة على سولانا أحدث عملة مستقرة تفشل، بعد انخفاضها بنسبة ٨٥٪ من ربطها بالدولار بعد اختراق بروتوكول العائد التكيفي نيرفانا فاينانس يوم الأربعاء.

وقد أدى هجوم القرض السريع، الذي شهد أيضًا انخفاض توكن ANA الأصلي لشركة نيرفانا فاينانس بنسبة ٨٥٪، إلى خسارة بقيمة ٣,٤٩ ملايين دولار من تيثر (USDT)، وكان فريق سولانا إف إم أول من أكد أن الأموال قد تم سحبها من خلال هجوم قرض سريع يوم ٢٧ يوليو:

"باستخدام القروض السريعة لبروتوكول سوليند بروتوكول، اقترض المخترق ١٠ ملايين دولار أمريكي من خزينة المجمّع الرئيسي لسوليند وتم استخدامها لسرقة ٣,٤٩ ملايين USDT من خزانة نيرفانا فاينانس."

في وقت كتابة هذه المقالة، انخفض كل من NIRV وANA بنسبة ٨٥٪ تقريبًا إلى ٠,١٤ دولار و١,٣٣ دولار لكل منهما. على موقع نيرفانا الإلكتروني، يتم التأكيد على أن البروتوكول "تم اختراقه بشكل ضار وسرقة الأموال الاحتياطية. وقد فقدت NIRV وANA ضماناتهما، وليس لديهما قيمة سوقية مضمونة".

يقدم فريق نيرفانا الآن للمخترق مكافأة بقيمة ٣٠٠ ألف دولار و"وقف" التحقيق في هويتهم إذا تراجع عن السرقة. وقد كشفوا حتى الآن أنه تم الإبلاغ عن ارتباط محفظة المتسلل ببورصة مركزية.

حيث كتب: "يُرجى قبول هذا الطلب حسن النية وإعادة أموالنا لصالح مجتمع نيرفانا بأسره. فأنت لم تأخذ أموالًا من رؤوس أموال أو أموال كبيرة - فالخزانة التي أخذتها تمثل الآمال الجماعية للناس العاديين".