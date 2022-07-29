المرشحون النهائيون لرئيس الوزراء البريطاني المقبل يدلون ببيانات مؤيدة للعملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 29 يوليو 2022 05:45 صباحاً - كانت ريشي سوناك، وزير الخزانة السابق، وليز تروس، وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، هما اثنان من المرشحين النهائيين لمنصب رئيس الوزراء المقبل في المملكة المتحدة، قد عبّرا سابقًا عن وجهات نظر مؤيدة للعملات المشفرة.

ومع خروج رئيس الوزراء بوريس جونسون قريبًا من منصبه، يتنافس سوناك وتروس ليكونا الزعيم التالي لحزب المحافظين والبلاد، ومن المرجح أن تؤثر وجهات نظرهما بشأن الأصول الرقمية على السياسة المالية. في عهد جونسون، طلبت سوناك من رويال مينت في البلاد إنشاء توكنات غير قابلة للاستبدال كجزء من محاولة لجعل المملكة المتحدة مركزًا عالميًا للعملات المشفرة.

حيث قال سوناك، وهو عضو في البرلمان عمل كمستشار من عام ٢٠٢٠ حتى استقالته في يوليو، إن حكومة المملكة المتحدة ستعطي الأولوية للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك العملات الرقمية للبنك المركزي والعملات المستقرة، بهدف مواكبة الدولة للابتكار. كما كان أيضًا وراء العديد من إصلاحات الخدمات المالية المقترحة التي تعزز اعتماد العملات المشفرة والعملات المستقرة.

دعت تروس، التي شغلت منصب وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية منذ عام ٢٠٢١ ووزير شؤون المرأة والمساواة منذ عام ٢٠١٩، تحت رئاسة ثلاثة رؤساء وزراء، إلى اتباع نهج مضاد للتنظيم في العملات المشفرة في عام ٢٠١٨ في محاولة لبريطانيا لاحتضان التكنولوجيا. وفي دورها كوزيرة دولة للتجارة الدولية، أطلقت النائب شبكة تجارة رقمية في عام ٢٠٢٠ تضمنت تدابيرها تعزيز شركات التكنولوجيا المالية التي "تتيح الرقمنة والمرونة في أسواق التصدير ذات الأولوية".

وسط رحيل جونسون المتوقع، استمرت القرارات السياسية في المضي قدمًا في المملكة المتحدة. حيث قدم نديم الزهاوي، الذي حل محل سوناك في منصب وزير الخزانة، مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية في ٢٠ يوليو، والذي تضمن إطارًا تنظيميًا للعملات المستقرة. كما فتحت لجنة الخزانة التابعة لمجلس العموم تحقيقًا يسمح لسكان المملكة المتحدة بالكتابة عن دور الأصول المشفرة في البلاد.

ومن المتوقع أن يتخذ حزب المحافظين قرارًا بين سوناك وتروس ليكون الزعيم القادم بحلول الخامس من سبتمبر، وعندها سيتنحى جونسون رسميًا. يوم الثلاثاء، شارك المرشحان في مناظرة تلفزيونية تم قطعها بعد أن أغمي على مضيفة العرض، كيت ماكان، أثناء بثها على الهواء.