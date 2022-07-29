أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون ينتقدون شركة فيديليتي إنفستمنتس بسبب صناديق التقاعد المعرّضة لبيتكوين

تام شمس - الجمعة 29 يوليو 2022 03:48 صباحاً - كتب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أبيجيل جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة فيديليتي إنفستمنتس، مطالبين بشرح قرار شركة الخدمات المالية بتضمين الأموال المعرضة لعملة بيتكوين في خطط التقاعد ٤٠١ (k). حيث كتبوا أن "هذا القرار مقلق للغاية".

أرسل الديموقراطيون ديك دوربين وإليزابيث وارن وتينا سميث رسالتهم يوم الثلاثاء. وناقشت الرسالة، التي يبلغ طولها حوالي صفحة ونصف، عادات مدخرات التقاعد للأمريكيين بشكل عام وبأقل قدر من الإحصائيات ولكن مع العديد من الصفات. على سبيل المثال، الأموال التي قد يستثمرها المستهلكون الأمريكيون في صناديق التقاعد تكون "مكتسبة بصعوبة"، وتعرضهم لـ "كازينو العملات المشفرة" يعد "جسرًا بعيدًا جدًا". حيث سأل مؤلفو الرسالة:

"عندما يكون الادخار للتقاعد يمثل تحديًا للعديد من الأمريكيين، فلماذا تسمح فيديليتي لأولئك الذين يمكنهم الادخار بالتعرض لأصول غير مختبرة ومتقلبة للغاية مثل بيتكوين؟"

لا توجد عبارة تحث المستخدمين على اتخاذ إجراء في الرسالة، باستثناء عبارة "نتطلع إلى ردك".

كان أعضاء مجلس الشيوخ يعترضون على الأموال التي قدمتها شركة فيديليتي إنفستمنتس في مارس. حيث تعاون وارن، الذي يمثل ولاية ماساتشوستس، الولاية التي يقع فيها مقر شركة فيديليتي إنفستمنتس، مع سميث للكتابة إلى جونسون في بداية شهر مايو، وإرسال خطاب مفصل وواضح في الهامش يعترض على إدراج بيتكوين (BTC) في خطط التقاعد. اختتمت تلك الرسالة بقائمة من الأسئلة وحددت مهلة أسبوعين للرد.

كانت تصرفات فيديليتي إنفستمنتس مثيرة للجدل داخل الحكومة. حيث أصدرت وزارة العمل تقرير امتثال قبل الإعلان عن احتضان فيديليتي إنفستمنتس لصناديق التقاعد المعرّضة للعملات المشفرة والتي وعدت بـ "برنامج استقصائي" يهدف إلى حماية حق المستثمرين في تضمين العملات المشفرة في حسابات التقاعد.