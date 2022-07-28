رئيس كيوكوين لابز: استخدام العملات المشفرة في الأسواق الناشئة مدفوعًا بالضرورة

تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 11:54 مساءً - كان انتشار العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم مدفوعًا بحالات الاستخدام المختلفة، مع ظهور الاختلافات الرئيسية بين بيئات الأسواق المتقدمة والناشئة.

تناولت لو يو، التي ترأس كيوكوين لابز، الموضوع بعد خطاب رئيسي خلال اليوم الثاني من قمة اقتصاد بلوكتشين إسطنبول في تركيا. ففي مقابلة حصرية مع كوينتيليغراف، كشفت يو عن تجربتها في العمل مع مجموعة متنوعة من المشاريع والشركات حول العالم والاختلافات الرئيسية بين الأسواق الأولية والثانوية.

محرر كوينتيليغراف، إيرهان كارهمان، يجري مقابلة مع لو يو رئيس كيوكوين لابز في قمة اقتصاد بلوكتشين إسطنبول.

تعمل كيوكوين في أكثر من ٢٠٠ دولة حول العالم وهي في وضع جيد لتقديم رؤى حول عادات واتجاهات التداول بالإضافة إلى الابتكارات في المجال، نظرًا لأنها تسرد وتستثمر وتدعم العديد من المشاريع التي تركز على العملات المشفرة وبلوكتشين.

وأشار يو إلى أن المجتمعات التجارية نشطة بشكل خاص في الأسواق الناشئة، أكثر من نظيراتها المتقدمة، والتي تكون أقل نشاطًا على الرغم من المبالغ الكبيرة لرأس المال. في حين تستخدم هذه الأسواق الناشئة العملات المشفرة بشكل متكرر، يمكن للمشاريع من هذه المناطق أن تعمل بشكل أفضل لتوجيه خدماتها إلى الأسواق المحلية:

"نرى جميع البيانات هنا من الأسواق الثانوية ونعتقد أنه أكثر ملاءمة للمشاريع المحلية لإفادة الاقتصاد المحلي، وليس مجرد نقل المنتجات إلى الولايات المتحدة لإفادة المتداولين هناك على سبيل المثال."

كانت إمكانات بيتكوين والعملات المشفرة لمواجهة التحديات الفريدة في الأسواق الناشئة موضوعًا في اقتصاد بلوكتشين إسطنبول، ويعتقد يو أيضًا أن مشاريع تشكيل الصناعة يمكن أن تظهر من البلدان النامية.

كما سلطت رئيسة كيوكوين لابز الضوء على ميل الأسواق المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة لاستخدام بلوكتشين في المقام الأول للعملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، تستخدم الأسواق الناشئة التكنولوجيا ليس فقط لاستخدام وتداول العملات المشفرة ولكن أيضًا لبناء أدوات ومنتجات لحل المشكلات المزعجة:

"بالنسبة للأسواق المتقدمة إنها هواية، لكن بالنسبة للأسواق الناشئة فهي ضرورة. في البلدان الناشئة، يفتقر الناس إلى الكثير من الأدوات والبنية التحتية وربما تكون مقيدة بحواجز اللغة والحواجز السياسية والجغرافية والتكنولوجية والاقتصادية".

قال يو إن البلدان الناشئة في أمسّ الحاجة إلى البنية التحتية الأساسية في ويب ٣ لحل المشكلات التي لا توفرها ويب ٢. كما أشارت إلى أن الكثير من حافظة أعمال كيوكوين لابز تتكون من مشاريع من البلدان المتقدمة. لا تركز المشاريع التي تنحدر من البلدان الناشئة على تقديم منتجاتها أو خدماتها إلى السوق المحلية، بل تركز بدلًا من ذلك على معالجة وخدمة النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة. إذ يعتبر الاستثمار المالي في المشاريع من الأسواق الناشئة نقطة محورية، إلى جانب التواصل وبناء شراكات تجارية محتملة.