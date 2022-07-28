مشرعٌ أمريكي يدعو شركتي آبل وغوغل لتقديم معلومات عن تطبيقات العملات المشفرة المزيفة

تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 11:54 مساءً - كتب السيناتور شيرود براون، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، رسائل إلى الرؤساء التنفيذيين للشركة الأم لشركة غوغل "ألفابيت" وشركة أبل تدعو شركتي التكنولوجيا إلى تقديم معلومات حول الطرق التي تمنع بها تطبيقات معينة من الترويج لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

ووفقًا للرسائل التي نُشرت يوم الخميس، طلب براون من الرئيس التنفيذي لشركة أبل "تيم كوك" والرئيس التنفيذي لشركة ألفابيت "سوندار بيتشاي" الخطوات التي يتخذها عمالقة التكنولوجيا في الموافقة على تطبيقات التشفير على أجهزة أبل وأندرويد. حيث طلب السيناتور معلومات تتعلق بكيفية تقييم الشركات لما إذا كانت التطبيقات "موثوقة وآمنة"، ومنع تطبيقات التصيد الاحتيالي المحتملة من خلال تطبيقات احتيالية وإبلاغ المستخدمين بهذه التطبيقات.

حيث قال براون: "لقد سرق مجرمو الإنترنت شعارات الشركات وأسماءها ومعلومات تعريفية أخرى لشركات العملات المشفرة، ثم أنشأوا تطبيقات هواتف مجمولة مزيفة لخداع المستثمرين المطمئنين للاعتقاد بأنهم يديرون أعمالًا مع شركة عملات مشفرة شرعية". "في حين يتعين على الشركات التي تقدم الاستثمار في العملات المشفرة والخدمات الأخرى ذات الصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع النشاط الاحتيالي، بما في ذلك تحذير المستثمرين من الزيادة الطفيفة في عمليات الاحتيال، فمن الضروري أيضًا أن تمتلك متاجر التطبيقات الضمانات المناسبة لمنع نشاط تطبيقات الهاتف المحمول الاحتيالية".

جاءت رسائل براون بعد أن أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرًا عامًا بشأن تطبيقات العملات المشفرة الاحتيالية يوم ١٨ يوليو. حيث أفاد المكتب أن المحتالين سرقوا أكثر من ٤٢ مليون دولار من ٢٤٤ شخصًا بين أكتوبر ٢٠٢١ ومايو ٢٠٢٢، بما في ذلك حالة استخدم فيها أحد التطبيقات اسم بورصة عملات مشفرة شرعية سابقة.

في حديثه في جلسة استماع يوم الخميس مع اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ حول "فهم عمليات الاحتيال والمخاطر في أسواق العملات المشفرة والأوراق المالية"، بدا أن براون يضع بعض عبء معالجة عمليات الاحتيال على العملات المشفرة على المنصات والتطبيقات على المشرعين والمنظمين بدلًا من الشركات: