ليدو داو: سعر أكبر مساهم في ترقية ميرج لإيثريوم يرتفع بنسبة ٤٠٠٪ في يوليو - لكن الأسياسيات الفنية ترسل تحذيرات

تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 11:54 مساءً - ارتفع سعر ليدو داو (LDO) بنسبة ٤٠٠٪ تقريبًا حتى تاريخه ليصل إلى ٢,٢٢ دولار يوم ٢٨ يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين.

تأثير ترقية ميرج على LDO

استفاد سعر LDO بشكل كبير بسبب ارتباطه بإيثريوم، وهي منصة العقود الذكية الرائدة من خلال إجمالي القيمة المقفلة (TVL) والقيمة السوقية.

والجدير بالذكر أن LDO بمثابة توكن للحوكمة داخل نظام ليدو داو البيئي، وهو مشروع يقدم خدمات رهن إيثريوم.

تتيح ممارسة الرهن للمستخدمين كسب دخل سلبي دون الحاجة إلى بيع عملاتهم. كما أنه يساعد في التحقق من صحة المعاملات وتأمين شبكة بلوكتشين. وفي المقابل، يقدم البروتوكول مكافآت للقائمين بالرهن على شكل توكنات جديدة يتم سكها ورسوم يتم تحصيلها.

آلية عمل ليدو داو. المصدر: الموقع الرسمي

يمكن أن تصبح إيثريوم شبكة بلوكتشين قائمة على إثبات الحصة بالكامل بحلول ١٩ سبتمبر، وهو التاريخ المؤقت لترقية ميرج. وقد يعني الانتقال الناجح إلى إثبات الحصة مزيدًا من الطلب على خدمات ليدو داو في المستقبل.

ظلت ليدو داو المزود الرائد لخدمة رهن إيثريوم منذ أغسطس ٢٠٢١. واعتبارًا من ٢٨ يوليو، كانت قد وضعت ٤,١٤ مليون إيثريوم (ETH) في عقد الإيداع الرسمي Eth٢ الخاص بترقية ميرج عبر عقودها الخاصة بالرهن.

القيمة الإجمالية المرهونة لإيثريوم ٢.٠ حسب المزود. المصدر: غلاسنود

وهذا يفسر إلى حدٍ ما ارتفاع LDO بنسبة ١٤٠٪ بعد أسبوعين من إعلان تاريخ إصدار ميرج - من ١,٢٩ دولار يوم ١٤ يوليو إلى ٢,٢٢ دولار يوم ٢٨ يوليو.

مخطط السعر اليومي لزوج LDO مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

مخاطر الارتفاع الكاذب

على الرغم من الأساسيات القوية، فإن الارتفاع المستمر لـ LDO يخاطر بمحاصرة المضاربين على الصعود، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاختلاف المتزايد بين السعر والزخم.

فعلى المخطط البياني اليومي، يصاحب ارتفاع سعر LDO انخفاض في قراءات مؤشر القوة النسبية، مما يشير إلى أن المضاربين على الارتفاع قد يفقدون قبضتهم على السوق بينما يتركون المضاربين على الانخفاض لتولي زمام الأمور.

تظهر نفس القرائن من الاختلاف المستمر بين ارتفاع سعر LDO وأحجامه المتراجعة، كما هو موضح أدناه.

مخطط الأسعار اليومي زوج LDO مقابل الدولار الذي يتميز بمؤشر القوة النسبية للسعر وتباعد السعر عن الحجم. المصدر: تريدينغ فيو

لذلك، يلمح سوق LDO إلى تصحيح وشيك، مع هدفه الهابط المؤقت عند حوالي ١,٧٥ دولار، بانخفاض ١٧٪ عن السعر المسجّل يوم ٢٨ يوليو. يتزامن هذا المستوى مع خط فيبوناتشي ٠,٣٨٢ للمخطط البياني لتصحيح فيبوناتشي الموضح في المخطط البياني أدناه.

مخطط السعر اليومي لزوج LDO مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

من ناحية أخرى، يبدو أن LDO كان يخترق "العلم الصعودي"، وهو نمط استمراري صعودي يتم قياس أهداف ربحه بعد إضافة ارتفاع الاتجاه الصعودي السابق (سارية العلم) إلى نقطة الاختراق.

هذا يضع ليدو داو في طريقه إلى أكثر من ٣,٠٠ دولارات بحلول سبتمبر، والذي يتزامن مع خط فيبوناتشي ٠,٧٨٦ وربما في وقت قريب من بدء ترقية ميرج. بعبارة أخرى، يمكن أن يرتفع LDO بنسبة ٤٥٪ من مستويات الأسعار الحالية إذا تم تنفيذ نمط العلم الصعودي.

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