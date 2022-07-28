بعد أسابيع من الشائعات، بورصة زيبميكس التايلاندية للعملات المشفرة تتقدم بطلب لتخفيف الديون في سنغافورة

تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 09:55 مساءً - في وثيقة بتاريخ الأربعاء، ٢٧ يوليو، قالت بورصة العملات المشفرة التايلاندية زيبميكس إن محاميها في سنغافورة، مورغان لويس ستامفورد إل إل سي، قدموا خمسة طلبات تأجيل، أو تفويضًا قانونيًا للمدينين لتأجيل السداد، بموجب المادة ٦٤ من قانون الإعسار وإعادة الهيكلة والحل في سنغافورة ٢٠١٨ نيابةً عن الشركة. تسعى زيبميكس إلى حماية نفسها ضد إجراءات ومطالبات وإجراءات الجهات الخارجية لمدة ستة أشهر أثناء نشاط التسجيل. جاء هذا الإعلان بعد أسبوع واحد فقط من نفي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك ماركوس ليم علانيةً أن الشركة تواجه مشاكل مالية. انتشرت شائعات في الشهر الماضي مفادها أن بورصة العملات المشفرة كانت معسرة بعد فشل الاستحواذ المقترح من قبل كوين بيز.

بالإضافة إلى ذلك، تقدمت زيبميكس بالفعل بطلب للحصول على إعفاء ائتماني يوم الجمعة الماضي لكنها لم تكشف عن هذا الإجراء حتى يوم الأربعاء. تم تضمين جميع الكيانات الفرعية التابعة لها، والتي تتكون من زيبميكس آسيا بي تي إي ليمتد وزيبميكس بي تي إي ليمتد وكومبني ليمتد وبورصة بي تي زيبميكس إندونيسي وزيبيكس أستراليا بي تي واي ليمتد، في الطلب المقدم. علاوة على ذلك، تقول زيبميكس أنه من المقرر عقد مؤتمر حالة بشأن الإيداع في الساعة ٤ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق يوم الجمعة وأن الدائنين كان لديهم حتى الموعد النهائي في الساعة ١٠ صباحًا يوم الخميس لإبلاغ المحامين برغبتهم في الحضور.

يبدو أن حظ زيبميكس قد أخذ منعطفًا نحو الأسوأ بعد انهيار بنك العملة المشفرة بابل فاينانس ومقره هونغ كونغ. وحسبما قالت زيبميكس:

"من شأن الوقف أن يمنح مجموعة زيبميكس مساحة التنفس والوقت اللازمين لاستكشاف الخيارات لحل وضع السيولة (بما في ذلك متابعة الانتعاش مقابل بابل فاينانس)، ولصياغة خطة إعادة الهيكلة وتأمين استثمارات إضافية لتأمين عمليات مجموعة زيبميكس في المستقبل."

تدعي زيبميكس أنها في مراحل متقدمة من تأمين استثمارات جديدة لتخفيف أزمة السيولة لديها. في الوقت الحالي، تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند من المستثمرين المتضررين تسجيل شكاوى ضد الشركة على موقعها الرسمي.