كوين غيكو منفتحة على الاستحواذ ولكن الوقت الآن "مبكر جدًا"

تام شمس - الخميس 28 يوليو 2022 09:55 مساءً - موقع كوين غيكو الرائد لتتبع العملات المشفرة منفتح لفكرة عمليات الاستحواذ، ولكن ليس في الوقت الحالي، وفقًا لأحد مؤسسي المنصة.

تعرضت كوين غيكو لضربة في سوق العملات المشفرة الهابطة الحالية، لكن الشركة بعيدة عن البيع، وفقًا لما صرح به بوبي أونغ، كبير مسؤولي العمليات في كوين غيكو، لكوينتيليغراف.

ويعتقد أونغ أن جميع الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة تتأثر بالطبيعة الدورية للصناعة لأنها عادةً ما تعمل بشكل جيد خلال فترات الصعود والصراع أثناء الأسواق الهابطة.

حيث قال أونغ: "خلال شتاء العملات المشفرة هذا، نحن في كوين غيكو نتأثر بالمثل. وسيكون هذا شتاءنا الثالث للعملات المشفرة ونحن نركز على تحسين كوين غيكو للاستعداد للارتفاع النهائي الذي سيأتي مرة أخرى".

وفقًا لمسؤول التشغيل الرئيسي، حصلت كوين غيكو على ١٠٠ مليون مشاهدة شهرية للصفحة في يوليو، وشهدت انخفاضًا بنسبة ٨٥٪ في حركة المرور مقارنةً بالذروة في نوفمبر ٢٠٢١. ويأتي انخفاض حركة المرور تماشيًا مع حركة أسعار بيتكوين (BTC)، والتي وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق فوق ٦٨٠٠٠ دولار في نوفمبر الماضي.

كما أشار أونغ إلى أن "هذا قد أثر بالتأكيد على الإيرادات، حيث إن الإعلانات هي أحد العوامل الرئيسية التي تدفعنا للإيرادات وهي وظيفة من مرات مشاهدة الصفحة التي تم تلقيها". وقال أيضًا إن إدراج التوكنات الجديدة على كوين غيكو انخفض بنسبة ٧٠٪ تقريبًا عن العام الماضي.

وعلى الرغم من تقلص الإيرادات وعدم اليقين المستمر حول سوق العملات المشفرة، لا تزال كوين غيكو قوية من حيث عدد الموظفين. إذ ضاعفت الشركة عدد موظفيها تقريبًا خلال الأشهر السبعة الماضية من ٣٠ إلى ٥٧ عضوًا في الفريق ولم تسرح أي موظفين. وقد أوضح أونغ إن كوين غيكو لم تفرض أي تجميد للتوظيف.

"في الواقع، دفعنا للتو مكافأة صغيرة لجميع أعضاء الفريق للنصف الأول من عام ٢٠٢٢ على الرغم من السوق الهابطة. ونحن أيضًا بصدد مراجعة رواتبنا لجعلها أكثر تنافسية لتوظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها"، مشيرًا إلى أن كوين غيكو لديها عدد قليل من الأدوار المفتوحة المتبقية لبقية العام.

كوين غيكو هو أكبر منافس لكوين ماركت كاب، وهو موقع تتبع أسعار العملات المشفرة الذي تم شراؤه من قبل باينانس في أبريل ٢٠٢٠. جاء الاستحواذ خلال شتاء العملات المشفرة بعد عام ٢٠١٧، حيث تم تداول بيتكوين بين ٧٠٠٠ و٨٠٠٠ دولار خلال شهر الاستحواذ. لم تعلن باينانس رسميًا أبدًا عن تكلفة الصفقة، بينما ترددت شائعات عن تكلفتها ٤٠٠ مليون دولار.

مخطط أسعار بيتكوين من مايو ٢٠١٧ إلى أبريل ٢٠٢٠. المصدر: كوين غيكو

بعد الاستحواذ على كوين ماركت كاب، قال أونغ أنه تم الاتصال بالشركة عدة مرات من قبل البورصات وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الممولين، لكن كوين غيكو اختارت إعطاء الأولوية للاستقلال والبقاء على الحياد. لقد تغيرت آراء الشركة إلى حدٍ ما منذ ذلك الحين، حيث تفكر كوين غيكو في أنها قد تبيع المنصة يومًا ما، حسبما قال أونغ، مضيفًا:

"في مرحلةٍ ما في المستقبل، سنكون منفتحين على بيع الشركة ولكن في الوقت الحالي، من السابق لأوانه البيع. فلا تزال صناعة العملات المشفرة في أولى مراحلها وسيكون هناك نمو مرتفع في السنوات القادمة".

توقع أونغ مرة أخرى أن "أي شيء يمكن ترميزه سيتم ترميزه في المستقبل"، الأمر الذي يتطلب مصدرًا موثوقًا به لتتبع كل هذه التوكنات.